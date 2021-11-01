Свіжі Covid-дані: в Києві за добу виявлено майже 500 нових хворих
Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 39 осіб
За минулу добу, 31 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 495 осіб. Це на 52 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 30 жовтня було зафіксовано 443 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 257 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 229 тис. осіб (за добу 31 жовтня – 246)
- померли понад 6 тис. людей (за добу – 39)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 151 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 396 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 134 тис. осіб (за добу 31 жовтня – 80)
- померли 3,2 тис. осіб (за добу – 6).
31 жовтня в Україні медики зафіксували понад 13,9 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,9 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.
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