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    У Чорнобильській зоні затримано дві групи любителів екстриму (фото)

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    Група з чотирьох молодих людей була затримана в м. Прип&rsquo;ять - У Чорнобильській зоні затримано дві групи любителів екстриму (фото)
    Група з чотирьох молодих людей була затримана в м. Прип’ять
    Фото: Нацполіція

    Молодикам загрожує покарання у вигляді штрафу

    Працівниками поліції спільно з прикордонниками за добу було затримано дві групи любителів радіоактивного відпочинку, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Перша група, яка складалася з чотирьох молодих людей, була затримана в м. Прип’ять. Двом порушникам по 21, решті 22 та 26 років.

    Друга група була затримана біля с. Карпилівка. Усі троє 19-річних чоловіків з Рівненської області.

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    Щодо цих громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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    У Чорнобильській зоні затримано дві групи любителів екстриму (фото)
    У Чорнобильській зоні затримано дві групи любителів екстриму (фото)

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Матеріали справ направлено до Славутицького міського та до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

    Нагадаємо, на початку червня біля смт Вільча було виявлено групу з чотирьох сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

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    ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина поліція
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