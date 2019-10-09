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    В дитсадку на Київщині сталося масове отруєння

    • Розсилка
    В дитсадку на Київщині сталося масове отруєння

    13 дітей потрапили до лікарні з харчовим отруєнням

    На Київщині поліція розслідує випадок отруєння дітей дошкільного навчального закладу в смт. Баришівка.

    Про це 9 жовтня повідомляє пресслужба прокуратури Київської області

    «Встановлено, що у вересні 13 дітей – вихованців дошкільного навчального закладу в смт. Баришівка потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, зокрема, у хворих діагностували гостру кишкову інфекцію», - заявили в прокуратурі.

    За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

    Повідомляється, що встановлюються обставини харчового отруєння дітей, а також проводяться відповідні санітарно-епідемічні та лабораторні дослідження Головним управлінням Держпродспоживслужби у Київській області.

    До слова, внаслідок вживання страв на весіллі в барі смт. Путила Чернівецької області 29 та 30 вересня, захворіли 129 осіб, з них 36 дітей.

    Нагадаємо, у місті Конотоп у лікарню з ознаками харчового отруєння потрапили 11 студентів.

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