«Укрзалізниця» змінила маршрути на 20 лютого 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Сумщині регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа
фото: Укрзалізниця

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно з залученням автобусних перевізників

Оновлено графік руху потягів на 20 лютого через безпекову ситуацію в кількох регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Сумщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової в напрямку Краматорська пасажирів підхоплюють автобуси. Регіональні експреси ізюмського напрямку – за розкладом.

Запоріжжя

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно з залученням автобусних перевізників. Декілька рейсів «Укрзалізниця» планує вести до/з Запоріжжя, залежно від безпекової ситуації.

«Будь ласка, орієнтуйтеся на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкніть push-сповіщення в застосунку УЗ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про старт експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення залізничним транспортом. Йдеться про поступовий перехід до європейської моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава на системній основі компенсує перевізнику різницю між реальною собівартістю перевезень і чинними соціально доступними тарифами.

Теги: Укрзалізниця потяг

Коментарі — 0

