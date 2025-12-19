У Вінниці під колесами потяга загинула 18-річна студентка

Поліція з’ясовує обставини загибелі дівчини на залізниці у Вінниці

У Вінниці 18 грудня близько першої години ночі на залізничному вокзалі сталася трагедія. 18-річна дівчина потрапила під колеса пасажирського потяга. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«Трагедія сталась 18 грудня близько першої години ночі на залізничному вокзалі. За попередньою інформацією, 18-річна мешканка Хмельницької області, яка навчалася у Вінниці, потрапила під колеса пасажирського потяга. Від отриманих травм дівчина загинула на місці події», – йдеться у повідомленні.

Слідчим управлінням за цим фактом розслідується провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Усі обставини та причини події встановлюються.

Нагадаємо, 15 листопада близько третьої години вантажний електропоїзд, що рухався зі сторони станції «Вінниця» в напрямку міста Жмеринка на вул. Привокзальній, наїхав на людину. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Раніше у Київській області на Обухівщині під колеса потяга потрапив чоловік, який помер на місці події.