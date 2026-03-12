Головна Київ Новини
У Києві іноземець запросив знайомого на розмову, яка закінчилася стріляниною

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: Національна поліція Києва

Між чоловіками існував давній конфлікт. Під час зустрічі зловмисник здійснив щонайменше сім пострілів у 36-річного киянина

На вулиці Симиренка у Києві сталася стрілянина, в результаті якої постраждав 36-річний місцевий мешканець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як встановили правоохоронці, конфлікт між чоловіками мав давнє коріння. Зловмисник зателефонував потерпілому та запросив його вийти на вулицю для «розмови», проте мирної бесіди не вийшло. У розпал сварки фігурант дістав із наплічної сумки травматичний пістолет і здійснив щонайменше сім пострілів у бік опонента.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група та бригада швидкої допомоги. Медики госпіталізували потерпілого з вогнепальними пораненнями гомілок і стегна, а також переломом руки. Поліцейські з’ясували, що до вчинення злочину причетний 39-річний уродженець однієї з країн Близького Сходу, який мешкає в столиці.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили зброю. 

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.  Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили жителів Київщини, які займалися продажем трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Слідство встановило осіб, причетних до продажу зброї та джерела її походження. Також задокументовано декілька фактів збуту понад 90 гранат різного типу із запалами до них.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

Теги: Київ іноземці поліція стрілянина

