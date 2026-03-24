Удар по Вінниці: рятувальники показали наслідки (фото)

Окупанти вдарили по Вінниці вдень 24 березня. Унаслідок цього загинула людина, ще 13 – отримали поранення. ДСНС показала наслідки атаки, передає «Главком».

За попередніми даними пошкоджено дев'ять приватних житлових будинків та дві багатоповерхівки. Рятувальники вже ліквідували пожежі, що виникли в житловому секторі через обстріл.

На місцях влучань працювали понад 90 рятувальників та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Психологи служби надали необхідну допомогу 36 людям.

Підрозділи ДСНС продовжують роботу, надаючи всю необхідну підтримку вінничанам.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, є поранені.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ. А на Тернопільщині є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю.

Як повідомлялося, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.