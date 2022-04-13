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    В Іванкові посилено комендантську годину

    Комендантська година в Іванкові діятиме&nbsp;щодня з 20:00 до 6:00 - В Іванкові посилено комендантську годину
    Комендантська година в Іванкові діятиме щодня з 20:00 до 6:00
    фото: glavcom.ua

    Фахівці розміновують територію Київщини, що першою опинилась під російською окупацією

    На території населених пунктів Іванківської селищної ради у Вишгородському районі Київської області комендантська година діятиме щодня з 20:00 до 6:00. Тимчасові обмеження триватимуть з 13 по 18 квітня. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

    «У цей час категорично забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки», - зазначив він.

    Павлюк пояснив, що такі тимчасові обмеження для того, щоб фахівці мали змогу ліквідувати наслідки російської збройної агресії на території населених пунктів.

    Як відомо, місто Іванків першим опинилося під окупацією російських військових. Окупанти навідувалися в будинки людей та розграбовували міську інфраструктуру.

    Внаслідок наступу ворожих військ на територію Київської області згорів історико-краєзнавчий музей в селищі Іванків. В музеї були полотна українських та місцевих митців, елементи народного одягу, речі побуту, зброя Другої світової війни та часів козацтва, але справжньою гордістю музею були картини всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    В Іванкові посилено комендантську годину