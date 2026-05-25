Знищено пожежну каланчу, доля експонатів невідома: нові подробиці удару по музею «Чорнобиль»

Національний музей «Чорнобиль» – простір пам’яті, який десятиліттями збирав і зберігав свідчення про аварію 1986 року

Через масовану ракетно-дронову атаку росіян на Київ у ніч на 24 травня, знищено Національний музей «Чорнобиль», у якому зберігалися унікальні документи, речі, а також оновлена експозиція, яку відкрили наприкінці квітня цього року. Про це у соцмережах повідомив член громадської ради з управління зоною відчуження та директор «Чорнобиль Тур» Ярослав Ємельяненко, інформує «Главком».

Уламок російської ракети, що зруйнувала Національний музей «Чорнобиль» фото: Андрій Білоник /Facebook

За словами Ємельяненка, внаслідок удару у будинках поруч з музеєм пошкоджені вікна.

Оновлена експозиція музею була відкрита минулого місяця фото: Ярослав Ємельяненко/Facebook

Рятувальники гасять пожежу у музеї «Чорнобиль» фото: Ярослав Ємельяненко/Facebook

«Знищений Національний музей «Чорнобиль». Пам'ятка архітектури. Відчуття такі самі, як коли русня знищила всі наші потужності в Чорнобильській зоні в 22 році. Важко, та головне, що всі живі. В сусідніх будинках повилітали вікна», – йдеться у дописі директора «Чорнобиль Тур».

За словами Ємельяненка, дві російські ракети вдарили по столиці о 3:50 з різницею до однієї хвилини, обидві вони пролетіли над Софією Київською та попрямували у бік Подолу. Директор «Чорнобиль Туру» зафільмував проліт цих ракет. Побачивши, що вони прямують до музею «Чорнобиля», він до останнього сподівався на краще. Проте на місці події з'ясувалося, що в будівлі спалахнув дах і повністю відсутня частина задньої стінки третього залу. Пожежники оперативно взялися гасити вогонь, через що водою затопило і щойно відкриту нову експозицію.

За словами Ємельяненка, у перші години після прильоту на локації панував хаос, волонтерам навіть довелося самотужній ловити мародера, який намагався скористатися ситуацією. Частину артефактів удалося врятувати, проте багато речей уже не підлягають відновленню.

Фасадна частина музею відносно вціліла, однак усередині є серйозні руйнування: знищена задня стіна, обвалилися перекриття третього та другого…

Як зазначили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, внаслідок удару зруйнована будівля пожежної каланчі, пов’язана з ліквідацією аварії на ЧАЕС. Станом на момент публікації, невідомо, чи вдалося врятувати експонати музею.

Національний музей «Чорнобиль» після влучання російської ракети фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«Вночі Росія знищила Національний музей «Чорнобиль» – простір пам’яті, який десятиліттями збирав і зберігав свідчення про аварію 1986 року. Тут були унікальні документи, речі очевидців, оновлена експозиція, що відкрилася лише наприкінці квітня. У музеї також діяла фотовиставка Чорнобильського заповідника та був облаштований простір для освітніх і публічних заходів – усе це зруйновано», – йдеться у повідомленні заповідника у Telegram.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

До слова, Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».