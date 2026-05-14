Атака на столицю: ракета знищила заправку в Дарницькому районі, є загиблий (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Будівля АЗС та мінімаркет після нічної атаки РФ 14 травня 2026 року
У ніч проти 14 травня Росія завдала масованого удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та безпілотники.  Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зокрема, у Дарницькому районі зафіксовано пряме влучання ракети у автозаправну станцію мережі «БРСМ-Нафта». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Уламки розтрощеного маркету та обладнання АЗС розлетілися на десятки метрів
Маркет на заправці знищений повністю
Унаслідок атаки будівля АЗС зазнала сильних руйнувань. Зокрема, повністю знищено магазин Good Market та пошкоджено технологічне обладнання заправної станції.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання одна людина загинула. На місці події працювали рятувальники та екстрені служби, триває розбір завалів та фіксація наслідків чергового воєнного злочину РФ.

Поряд розташована інша заправка, вона майже не постраждала
Поряд розташована інша заправка, вона майже не постраждала
Київська міська влада закликає мешканців бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, оскільки ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну та критичну інфраструктуру столиці.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

