Атака на столицю: ракета знищила заправку в Дарницькому районі, є загиблий (фото)

Будівля АЗС та мінімаркет після нічної атаки РФ 14 травня 2026 року

За попередньою інформацією, внаслідок влучання в АЗС одна людина загинула

У ніч проти 14 травня Росія завдала масованого удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зокрема, у Дарницькому районі зафіксовано пряме влучання ракети у автозаправну станцію мережі «БРСМ-Нафта». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Уламки розтрощеного маркету та обладнання АЗС розлетілися на десятки метрів фото: glavcom.ua

Маркет на заправці знищений повністю фото: glavcom.ua

Унаслідок атаки будівля АЗС зазнала сильних руйнувань. Зокрема, повністю знищено магазин Good Market та пошкоджено технологічне обладнання заправної станції.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання одна людина загинула. На місці події працювали рятувальники та екстрені служби, триває розбір завалів та фіксація наслідків чергового воєнного злочину РФ.

Поряд розташована інша заправка, вона майже не постраждала фото: glavcom.ua

Київська міська влада закликає мешканців бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, оскільки ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну та критичну інфраструктуру столиці.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.