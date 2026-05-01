«Метроград» у Києві може стати підземним паркінгом: деталі

Костянтин Усов: «Перспективи, як ТРЦ, у «Метрограду» нема, і не буде ніколи»

У Києві розглядають можливість реконструкції підземного торгового центру «Метроград» під великий паркінг із функцією безпечного укриття. Про такі плани в етері телеканалу «Київ FM» розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов, інформує «Главком».

За словами посадовця, наразі «Метроград» втратив свою актуальність як торговельний простір. Більше того, близько 75% площ об’єкта належать громадянам РФ.

«Зараз це на 60% занедбаний об'єкт. У XXI столітті кияни не хочуть спускатися під землю ні для того, щоб робити покупки, ні для того, щоб переходити вулицю. Вони й так змушені постійно спускатися в укриття. У «Метрограду» немає і більше ніколи не буде перспективи як торгового центру», – наголосив Костянтин Усов.

Аби розпочати перетворення, місто має змінити статус об’єкта. Наразі розглядаються два шляхи: націоналізація майна або його суспільний викупи.

Київ шукає юридичні механізми, щоб ініціювати процедуру передачі приміщень громаді міста. Це дозволить залучити інвесторів або реалізувати проєкт самостійно.

За його словами, близько 75% об'єкта належить російським власникам. Тому зараз шукають юридичний механізм: чи…

Крім юридичних питань, місто також планує замовити детальне архітектурне дослідження. Експертиза має показати, чи технічно можливо облаштувати на цій підземній локації повноцінні заїзди, виїзди, надійну систему димовідведення та інші комунікації, необхідні для безпечного функціонування паркінгу.

«Такого ще не робили в Україні. Якщо архітектори підтвердять можливість облаштувати там заїзди – ми розпочнемо цей процес», – додав заступник голови КМДА.

Що відомо про ТЦ «Метроград»

ТЦ «Метроград» площею близько 17 тис. кв. м відкрили у 2001 році. Він розташований під землею між Бессарабською площею та площею Українських героїв. В ТЦ працюють магазини одягу та взуття, косметики, сувенірів, кафе, супермаркет АТБ. ТЦ функціонує також як підземний перехід.

Будівництво ТРЦ «Метроград» фото: Леонід Косаківський

ТЦ «Метроград» зводили наприкінці 1990-х, а офіційне відкриття відбулося у 2001 році. На той час це був масштабний та амбітний проєкт, що мав на меті впорядкувати середмістя Києва. Зокрема, підземний комплекс мав замінити застарілі та подекуди напівзруйновані торговельні точки в районі Бессарабки (у тому числі частину функцій колишнього Центрального гастроному). Генеральним проєктувальником було Архітектурне бюро «А. Коваль» у складі ВАТ «Київпроєкт», генпідрядником – «Київміськбуд».

У «Метрограді» у 2015-2016 роках провели перший етап реконцепції, зробивши основний акцент на українського виробника. У 2019-му переформатували ресторанну зону та фуд-корт. Ще один етап оновлення був у 2020-му року. Тоді вирішили відкрити у ТЦ продуктовий маркет.

На приміщення ТЦ «Метроград» у 2022-му наклали арешт, а також на декілька готелів мережі Premier у Києві, Львові та Одесі. За даними розслідувачів «Схем», торговельний центр контролюваввся так званою «лужниківською» групою (фінансово-промислова група VS Energy). Основними фігурантами є троє громадян РФ, наближених до Кремля:

Олександр Бабаков – заступник голови Держдуми РФ. Відповідно до матеріалів слідства, «будучи політичним діячем від провладної в Росії партії «Единая Россия», користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 років, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи з метою набуття активів учасниками протиправної групи»

Євгеній Гінер – президент московського футбольного клубу ЦСКА, партнер держкорпорації «Ростех» (виробляє зброю для армії РФ). Відповідав за фінансування.

Михайло Воєводін, відомий також як «Міша Лужнецький», – за даними слідства, «злодій у законі», який відповідав за силовий супровід та захоплення активів.

Варто зауважити, що ідея перетворення торговельних площ на паркінг не є новою. Ще у 2015 році кияни реєстрували відповідну петицію на сайті міськради, пропонуючи перепрофілювати підземні переходи та ТЦ для розвантаження центру міста від автомобілів. Тоді ініціатива набрала лише 5 572 підписи.

