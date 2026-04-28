Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки на Київ

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Біля ЖК Creator City комунальні працівники вже прибирають уламки скла та будматеріалів
фото: ДСНС Києва

Внаслідок обстрілу столиці 28 квітня постраждали двоє чоловіків

У столиці завершилися аварійно-рятувальні роботи на місцях падіння уламків ворожих безпілотників у Шевченківському та Солом’янському районах сьогодні, 28 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на підсумкове зведення ДСНС Києва.

За уточненими даними, внаслідок денного обстрілу 28 квітня постраждали двоє чоловіків. Один із потерпілих отримав допомогу від медиків на місці події у Солом’янському районі (територія Шулявського кладовища). Іншого чоловіка, на якого через вибухову хвилю наїхала автівка у Шевченківському районі, було госпіталізовано.

Загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

Рятувальники біля ЖК Creator City
фото: ДСНС Києва

Рятувальники ДСНС ліквідували всі осередки займання: 

  • У Солом’янському районі загасили пожежу на території кладовища (вул. Західна), де горіло сміття на площі 5 кв. м.
  • У Шевченківському районі (вул. Дегтярівська) ліквідували два осередки загоряння на даху недобудованого житлового комплексу. Там також зафіксовано часткове руйнування перекриття на площі 1 кв. м та пошкодження фасаду.

Раніше кореспондент «Главкома» повідомляв про задимлення на території некрополя та роботу карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста.

Теги: Київ ДСНС обстріл дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua