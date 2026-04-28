Рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки на Київ

Внаслідок обстрілу столиці 28 квітня постраждали двоє чоловіків

У столиці завершилися аварійно-рятувальні роботи на місцях падіння уламків ворожих безпілотників у Шевченківському та Солом’янському районах сьогодні, 28 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на підсумкове зведення ДСНС Києва.

За уточненими даними, внаслідок денного обстрілу 28 квітня постраждали двоє чоловіків. Один із потерпілих отримав допомогу від медиків на місці події у Солом’янському районі (територія Шулявського кладовища). Іншого чоловіка, на якого через вибухову хвилю наїхала автівка у Шевченківському районі, було госпіталізовано.

Загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

Рятувальники біля ЖК Creator City фото: ДСНС Києва

Рятувальники ДСНС ліквідували всі осередки займання:

У Солом’янському районі загасили пожежу на території кладовища (вул. Західна), де горіло сміття на площі 5 кв. м.

У Шевченківському районі (вул. Дегтярівська) ліквідували два осередки загоряння на даху недобудованого житлового комплексу. Там також зафіксовано часткове руйнування перекриття на площі 1 кв. м та пошкодження фасаду.

Раніше кореспондент «Главкома» повідомляв про задимлення на території некрополя та роботу карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста.