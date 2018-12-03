В київському метро через футбол 3 грудня можуть ввести обмеження



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Ввечері у понеділок на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч «Динамо» (Київ) - «Чорноморець» (Одеса)

У понеділок, 3 грудня, можливі зміни у роботі столичного метрополітену у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Чорноморець» (Одеса).

Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

«Після закінчення футболу із метою забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві розпочинають будівництво метро на Виноградар. За підсумками коригування міського бюджету на 2018 рік, як заявив мер Києва Віталій Кличко, планується повернути 1,1 млрд гривень на будівництво станцій метрополітену на Виноградар (продовження Сирецько-Печерської гілки).

Раніше повідомлялося, що на Оболонсько-Теремківській лінії київського метро запустили потяг «української ідентичності». Проект презентував Національний музей «Меморіал жертв голодомору».