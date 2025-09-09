Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні зріс попит на новобудови: де найдешевше та найдорожче житло

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
В Україні зріс попит на новобудови: де найдешевше та найдорожче житло
Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці – $1 401 за кв. м
фото: freepik.com

Найдешевші новобудови – у прифронтових Сумській та Запорізькій областях

У серпні 2025 року в Україні зросла зацікавленість покупців у новобудовах. Найчастіше житло шукають у Київській та Львівській областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження ринку нерухомості від Dim.ria.

Повідомляється, що у серпні частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у липні – 83 %. Протягом місяця в експлуатацію було введено 10 нових будинків (13 секцій), зокрема: по дві – у Київській, Львівській та Хмельницькій, по одній – у Рівненській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях.

У серпні частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у липні – 83 %
У серпні частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у липні – 83 %
інфографіка: Dim.ria

Зазначається, що у значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці – $1 401 за кв. м. Найдешевші новобудови – у прифронтових Сумській та Запорізькій областях.  

Середня вартість квадратного метра житла у новобудові
Середня вартість квадратного метра житла у новобудові
інфографіка: Dim.ria

Зацікавленість у новобудовах серед користувачів у серпні зросла по всій Україні. І хоч найбільший приріст попиту зафіксовано у Сумській області (+62%), у кількісному значенні зацікавленість користувачів залишається дуже низькою через близькість до бойових дій та кордону з країною-агресором. Найбільше користувачі шукають новобудови для покупки в Київській та Львівській областях.

Попит на житло у новобудовах
Попит на житло у новобудовах
інфографіка: Dim.ria

Нагадаємо, у червні вторинний ринок нерухомості Києва зіткнувся зі зростанням пропозицій та падінням попиту.

До слова, власна квартира в Києві, яку можна здавати в оренду, є стабільним джерелом доходу, тому придбання нерухомості у столиці варто розглядати як інвестицію. Однак перш ніж зробити покупку, варто врахувати кілька ключових моментів.

Теги: нерухомість ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на курятину знизились
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
10 серпня, 06:34
Ціни на нафту піднялися
Торгове перемир'я США й Китаю. Як відреагували світові ціни на нафту
12 серпня, 09:52
УЗ пропонує динамічне ціноутворення, але це питання ще не вирішено
Квитки на потяги подорожчають? Очільник «Укрзалізниці» запропонував нову схему ціноутворення
8 серпня, 17:23
Європейці платитимуть за продукти більше
ЄС хоче завадити вирубці лісів: європейців чекає стрибок цін на продукти
13 серпня, 09:56
В Україні зросла ціна динь
В Україні ціна на дині зросла майже вдвічі: огляд із супермаркетів
18 серпня, 11:35
Молодий соняшник у супермаркеті
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)
16 серпня, 18:11
Аби дозволити купівлю будинку в Німеччині, має бути високий дохід родини
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
23 серпня, 01:31
У середньому коти породи британська шиншила живуть від 12 до 16 років
Кошенята за 300 тис. Чим британська золота шиншила особлива: огляд цін
21 серпня, 20:05
Фахівці розповіли, якою буде ціна на картоплю
Картопля стане доступнішою: скільки коштує зараз і коли чекати падіння ціни
26 серпня, 14:02

Особисті фінанси

В Україні зріс попит на новобудови: де найдешевше та найдорожче житло
В Україні зріс попит на новобудови: де найдешевше та найдорожче житло
У податковій пояснили, як ФОПу вийти на пенсію та припинити сплачувати ЄСВ
У податковій пояснили, як ФОПу вийти на пенсію та припинити сплачувати ЄСВ
Скільки коштує цукор в Україні на тлі падіння світових цін
Скільки коштує цукор в Україні на тлі падіння світових цін
Через здорожчання вітчизняних сирів українці масово переходять на сирний продукт
Через здорожчання вітчизняних сирів українці масово переходять на сирний продукт
Міноборони оновило порядок виплати сім’ям загиблих воїнів: перелік змін
Міноборони оновило порядок виплати сім’ям загиблих воїнів: перелік змін
Українська блогерка отримала штраф у майже 5 млн грн за рекламу казино
Українська блогерка отримала штраф у майже 5 млн грн за рекламу казино

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua