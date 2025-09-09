В Україні зріс попит на новобудови: де найдешевше та найдорожче житло

Найдешевші новобудови – у прифронтових Сумській та Запорізькій областях

У серпні 2025 року в Україні зросла зацікавленість покупців у новобудовах. Найчастіше житло шукають у Київській та Львівській областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження ринку нерухомості від Dim.ria.

Повідомляється, що у серпні частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у липні – 83 %. Протягом місяця в експлуатацію було введено 10 нових будинків (13 секцій), зокрема: по дві – у Київській, Львівській та Хмельницькій, по одній – у Рівненській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях.

У серпні частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у липні – 83 % інфографіка: Dim.ria

Зазначається, що у значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці – $1 401 за кв. м. Найдешевші новобудови – у прифронтових Сумській та Запорізькій областях.

Середня вартість квадратного метра житла у новобудові інфографіка: Dim.ria

Зацікавленість у новобудовах серед користувачів у серпні зросла по всій Україні. І хоч найбільший приріст попиту зафіксовано у Сумській області (+62%), у кількісному значенні зацікавленість користувачів залишається дуже низькою через близькість до бойових дій та кордону з країною-агресором. Найбільше користувачі шукають новобудови для покупки в Київській та Львівській областях.

Попит на житло у новобудовах інфографіка: Dim.ria

Нагадаємо, у червні вторинний ринок нерухомості Києва зіткнувся зі зростанням пропозицій та падінням попиту.

До слова, власна квартира в Києві, яку можна здавати в оренду, є стабільним джерелом доходу, тому придбання нерухомості у столиці варто розглядати як інвестицію. Однак перш ніж зробити покупку, варто врахувати кілька ключових моментів.