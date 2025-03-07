Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни пошкодили енергооб'єкти на Одещині та в Тернополі: які наслідки

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни пошкодили енергооб'єкти на Одещині та в Тернополі: які наслідки
Четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області
фото ілюстративне: ДСНС

У Тернополі можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться

У ніч на 7 березня росіяни здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Одеської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Групу ДТЕК».

«Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.

Водночас на Тернопільщині загасили пожежу, яка виникла внаслідок ракетної атаки ворога на промисловий об'єкт.

«На Тернопільщині було влучання двома ракетами в газотранспортну мережу. Станом на тепер пожежа та інші роботи, пов'язані з гасінням пожежі, ліквідовані. Є небезпека щодо падіння тиску газу в мережі в багатьох населених пунктах області. Ми вживаємо заходів, щоб максимально зменшити наслідки від цього ураження. Уражені окремі технічні вузли, і потрібно терміново вживати технічні рішення, щоб відновити мережу», – зазначив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

Начальник ОВА повідомив, що з шести ракет було два ураження, чотири ракети сили ППО збили. Також було збито два «шахеди».

Також у Тернополі можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск у газотранспортній мережі не відновиться. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Нічна атака пошкодила критичний промисловий об'єкт Тернопільщини. Облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах. Можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

«Росія продовжує свій енергетичний терор. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання», – йдеться в повідомленні.

Також ввечері 6 березня російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Внаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. За його словами, внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

До слова, внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА В’ячеслава Негоду.

«Є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що жертв немає.

Також унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз».

Читайте також:

Теги: опалення Одещина Тернопіль Сергій Надал ворог росіяни ракетна атака обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський сьогодні, 14 лютого, дав пресконференцію перед початком Мюнхенської безпекової конференції
Пресконференція Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. Головні тези
14 лютого, 13:59
До Бердянська Євген Богданов прибув одразу після захоплення міста силами РФ
Розвідка ліквідувала заступника глави окупаційної влади Бердянська
20 лютого, 15:54
Президент: Заморожені російські активи – це наші гроші, а не наші з партнерами
Президент: Заморожені російські активи – це наші гроші, а не наші з партнерами
23 лютого, 17:36
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори з соціал-демократами про швидке затвердження €200 млрд на спеціальні витрати на оборону
Німеччина може створити окремий фонд для допомоги Україні. Що відомо
25 лютого, 16:15
28 лютого внаслідок повітряної атаки РФ суттєвих руйнувань зазнала навчально-тренувальна база «Чорноморця»
Росія обстріляла базу «Чорноморця», де ночували гравці і тренери клубу
1 березня, 13:05
Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2025 року
4 березня, 00:02
Рятувальники вже ліквідували пожежу в Харкові
Влучання шахеда в багатоповерхівку в Харкові: з’явились фото наслідків
3 березня, 06:18
Командувач Сухопутних військ наголосив, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою»
Командувач Сухопутних військ підтвердив удар РФ по полігону та оголосив про перевірку
3 березня, 10:35
ПТ «Ломбард № 1» ТОВ «Контракт – Груп» і Компанія» – має 228 філій по всій країн
Ломбардні королі України. Названо осіб, які контролюють найбільші мережі ломбардів
Вчора, 14:09

Події в Україні

Об'єкти газовидобутку на Полтавщині припинили роботу після атаки росіян
Об'єкти газовидобутку на Полтавщині припинили роботу після атаки росіян
Майже 200 дронів та 70 ракет. Атаку РФ вперше відбивали французькі Mirage-2000
Майже 200 дронів та 70 ракет. Атаку РФ вперше відбивали французькі Mirage-2000
Росіяни пошкодили енергооб'єкти на Одещині та в Тернополі: які наслідки
Росіяни пошкодили енергооб'єкти на Одещині та в Тернополі: які наслідки
Найбільше з початку року. ВМС повідомили, скільки ракет Росія запустила вночі
Найбільше з початку року. ВМС повідомили, скільки ракет Росія запустила вночі
Росіяни атакували об'єкти «Нафтогазу»: є пошкодження
Росіяни атакували об'єкти «Нафтогазу»: є пошкодження
В одній із областей України стався землетрус
В одній із областей України стався землетрус

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
13K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
9667
Друзі Путіна збираються купити найбільший родинний бізнес у Німеччині
9100
М'яке вторгнення. Навіщо Путіну німецьке містечко Лінген?
8059
Просили більшу зарплату: німецький поштовий гігант звільнить тисячі співробітників

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua