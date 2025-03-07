Росіяни пошкодили енергооб'єкти на Одещині та в Тернополі: які наслідки

У Тернополі можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться

У ніч на 7 березня росіяни здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Одеської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Групу ДТЕК».

«Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.

Водночас на Тернопільщині загасили пожежу, яка виникла внаслідок ракетної атаки ворога на промисловий об'єкт.

«На Тернопільщині було влучання двома ракетами в газотранспортну мережу. Станом на тепер пожежа та інші роботи, пов'язані з гасінням пожежі, ліквідовані. Є небезпека щодо падіння тиску газу в мережі в багатьох населених пунктах області. Ми вживаємо заходів, щоб максимально зменшити наслідки від цього ураження. Уражені окремі технічні вузли, і потрібно терміново вживати технічні рішення, щоб відновити мережу», – зазначив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

Начальник ОВА повідомив, що з шести ракет було два ураження, чотири ракети сили ППО збили. Також було збито два «шахеди».

Також у Тернополі можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск у газотранспортній мережі не відновиться. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Нічна атака пошкодила критичний промисловий об'єкт Тернопільщини. Облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах. Можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

«Росія продовжує свій енергетичний терор. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання», – йдеться в повідомленні.

Також ввечері 6 березня російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Внаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. За його словами, внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

До слова, внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА В’ячеслава Негоду.

«Є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що жертв немає.

Також унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз».