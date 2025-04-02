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Сенатор Букер виголосив рекордну промову тривалістю 25 годин проти політики Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сенатор Букер виголосив рекордну промову тривалістю 25 годин проти політики Трампа
скриншот з відео

Промова Букера тривала 25 годин і 4 хвилин, що стала вже історичною

Сенатор США Корі Букер завершив найдовшу в історії Сенату промову, критикуючи політику Дональда Трампа. Виступ тривав понад 25 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Букер перевершив промову сенатора Строма Термонда, яка тривала 24 години та 18 хвилин у 1957 році. Промова Букера тривала 25 годин і 4 хвилин, що стала вже історичною.

«Лише за 71 день президент Сполучених Штатів завдав стільки шкоди безпеці американців, фінансовій стабільності та основним засадам нашої демократії. Це не нормальні часи для Америки. І вони не повинні розглядатися як такі в Сенаті Сполучених Штатів», – заявив Букер.

Сенатор від Нью-Джерсі висловився проти політики президента США у сферах соціального забезпечення, охорони здоров’я, імміграції.

У своїй промові політик також торкнувся зовнішньої політики. Зокрема, він звинуватив Дональда Трампа в ослабленні НАТО, симпатії до російського диктатора Володимира Путіна та некоректних висловлюваннях щодо президента України Володимира Зеленського, якого Трамп назвав «диктатором».

Сенатор Круз, промова якого в 2013 році тривала 21 годину, сказав, що його порада Букеру була простою: «Носіть зручне взуття і не пийте воду». Букер відповідав на запитання колег, його виступ не був безперервним.

Букер розпочав промову 31 березня о 19:00 за місцевим часом, а завершив 2 квітня близько 03:20 за київським часом.

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Теги: Сенат США рекорд

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