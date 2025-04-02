В американському Сенаті представлено двопартійний законопроєкт про санкції проти РФ

У Сенаті висловлюються сподівання, що президенту Трампу вдасться закінчити війну в Україні

До створення документа доклалися і республіканці, і демократи

У Сенаті США презентовано двопартійний законопроєкт, що передбачає суттєве посилення санкційного тиску на Росію у разі її відмови від мирної угоди з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Times.

Авторами документа виступили сенатори Ліндсі Грем (від республіканців) та Річард Блюменталь (від демократів). Законопроєкт вже отримав підтримку близько 50 сенаторів, причому голоси на його підтримку розподілилися рівномірно між республіканцями та демократами.

«У США переважає думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна і путінська агресія мають бути зупинені і унеможливлені у майбутньому», – зауважили сенатори у спільній заяві.

Пропозиції щодо санкцій, викладені в документі, містять застосування мита у 500% на товари з країн, які купуватимуть у Росії нафту, газ, уран та інші природні ресурси.

«Сподіваємося, що у 2025 році президенту Трампу та його команді вдасться зробити те, що світові не вдавалося раніше, – зупинити російську агресію проти України та забезпечити збереження вільної та демократичної України», – наголосили сенатори.

Раніше група сенаторів від обох партій закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа передати Україні понад 300 млрд доларів конфіскованих російських активів.

Також «Главком» повідомляв, що американський сенатор Корі Букер виголосив найдовшу в історії Сенату промову, яка тривала понад 25 годин та містила критику політику президента Трампа.