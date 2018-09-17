Вандали спаплюжили найстаріший київський пам’ятник (фото)
-
Розсилка
На стінах пам’ятника невідомі намалювали портрети постраждалої херсонської активістки Катерини Гандзюк
У Києві невідомі розмалювали фарбою пам'ятник Магдебурзькому праву. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналіста Наталія Мамчур
«Найстаріший київський пам'ятник Колона Магдебурзького права. По центру, на найвиднішому місці - реклама наркоти, намальована червоною фарбою», - написала вона.
Крім того, на стінах пам’ятника невідомі намалювали портрети постраждалої херсонської активістки Катерини Гандзюк з питанням, хто ж її замовив.
Нагадаємо, нещодавно у столиці невідомі пошкодили міні-скульптурку київського торта, встановлену в рамках проекту «Шукай».
Крім того, невідомі зіпсували псевдорекламою щойно відкриту після капітального ремонту вул. Леонтовича у Києві .