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    Вандали спаплюжили найстаріший київський пам’ятник (фото)

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    <span lang="UK">Колону Магдебурзького права розмалювали червоною фарбою</span> - Вандали спаплюжили найстаріший київський пам’ятник (фото)
    Фото: Наталія Мамчур, Facebook
    Колону Магдебурзького права розмалювали червоною фарбою

    На стінах пам’ятника невідомі намалювали портрети постраждалої херсонської активістки Катерини Гандзюк

    У Києві невідомі розмалювали фарбою пам'ятник Магдебурзькому праву. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналіста Наталія Мамчур

    «Найстаріший київський пам'ятник Колона Магдебурзького права. По центру, на найвиднішому місці - реклама наркоти, намальована червоною фарбою», - написала вона.

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    Крім того, на стінах пам’ятника невідомі намалювали портрети постраждалої херсонської активістки Катерини Гандзюк з питанням, хто ж її замовив.

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    Вандали спаплюжили найстаріший київський пам’ятник (фото)
    Вандали спаплюжили найстаріший київський пам’ятник (фото)
    Вандали спаплюжили найстаріший київський пам’ятник (фото)
    Фото: Наталія Мамчур, Facebook

    Пам'ятник Магдебурзькому праву в Києві (Колона Магдебурзького права, також Пам'ятник хрещення Русі; нижній пам'ятник святому Володимиру) — пам'ятник на честь повернення Києву Магдебурзького права. Монумент традиційно вважається найстарішим з існуючих пам'ятників у Києві. Пам'ятник Магдебурзькому праву розташований на Дніпровських схилах, біля Набережного шосе на київському Подолі.
    Пам'ятник був поставлений на честь повернення місту в 1802 році Магдебурзького права, яке воно вперше дістало ще у XV столітті. Цю подію кияни святкували три дні ілюмінаціями й балами, а пізніше зібрали 10 тис. руб. на будівництво каплиці й пам'ятника з фонтаном. Автор пам'ятника — відомий київський архітектор Андрій Меленський. Цегляний павільйон над джерелом було освячено 15 серпня 1802 року.

    Нагадаємо, нещодавно у столиці невідомі пошкодили міні-скульптурку київського торта, встановлену в рамках проекту «Шукай».

    Крім того, невідомі зіпсували псевдорекламою щойно відкриту після капітального ремонту вул. Леонтовича у Києві .

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