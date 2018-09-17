Вандали спаплюжили найстаріший київський пам’ятник (фото)



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Фото: Наталія Мамчур, Facebook Колону Магдебурзького права розмалювали червоною фарбою

На стінах пам’ятника невідомі намалювали портрети постраждалої херсонської активістки Катерини Гандзюк

У Києві невідомі розмалювали фарбою пам'ятник Магдебурзькому праву. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналіста Наталія Мамчур

«Найстаріший київський пам'ятник Колона Магдебурзького права. По центру, на найвиднішому місці - реклама наркоти, намальована червоною фарбою», - написала вона.

Крім того, на стінах пам’ятника невідомі намалювали портрети постраждалої херсонської активістки Катерини Гандзюк з питанням, хто ж її замовив.

Пам'ятник Магдебурзькому праву в Києві (Колона Магдебурзького права, також Пам'ятник хрещення Русі; нижній пам'ятник святому Володимиру) — пам'ятник на честь повернення Києву Магдебурзького права. Монумент традиційно вважається найстарішим з існуючих пам'ятників у Києві. Пам'ятник Магдебурзькому праву розташований на Дніпровських схилах, біля Набережного шосе на київському Подолі.

Пам'ятник був поставлений на честь повернення місту в 1802 році Магдебурзького права, яке воно вперше дістало ще у XV столітті. Цю подію кияни святкували три дні ілюмінаціями й балами, а пізніше зібрали 10 тис. руб. на будівництво каплиці й пам'ятника з фонтаном. Автор пам'ятника — відомий київський архітектор Андрій Меленський. Цегляний павільйон над джерелом було освячено 15 серпня 1802 року.

Нагадаємо, нещодавно у столиці невідомі пошкодили міні-скульптурку київського торта, встановлену в рамках проекту «Шукай».

Крім того, невідомі зіпсували псевдорекламою щойно відкриту після капітального ремонту вул. Леонтовича у Києві .