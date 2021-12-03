Вбивство байкера в Києві. Суд виніс вирок зловмиснику

Вбивцю засуджено до 12,5 років позбавлення волі

Дарницький районний суд Києва 2 грудня 2021 року виніс вирок обвинувачуваному в умисного вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе та вчиненні хуліганства. Чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 115 та ч. 4 ст. 296 КК України та засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Згідно з матеріалами обвинувачення, 24 травня 2017 року в результаті конфлікту на дорозі обвинувачений здійснив кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті, та зник з місця скоєння злочину. Поранений чоловік від отриманих травм помер.

Окрім цього, у 2016 році обвинувачений, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, через раптово виниклий конфлікт кілька разів стріляв у бік охоронця.

Протягом досудового розслідування обвинувачений продовжував вчиняти злочини, зокрема, перебуваючи за рішенням суду у психіатричному закладі, чоловік неодноразово покидав його територію, а також зберігав у своїй палаті наркотичні речовини.

У травні 2019 року підозрюваний був затриманий після втечі з психоневрологічної лікарні

Обвинувальний акт за вказаними фактами наразі перебуває на розгляді у Васильківському міськрайонному суді Київської області.

Враховуючи викладене, 4 жовтня 2019 року Дарницький районний суд Києва за клопотанням Київської місцевої прокуратури №2 змінив підозрюваному запобіжний захід з поміщення до психіатричного закладу на тримання під вартою у слідчому ізоляторі.