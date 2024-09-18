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Вбивство на АЗС у Києві: затриманому нападнику повідомили про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вбивство на АЗС у Києві: затриманому нападнику повідомили про підозру
Підозрюваний є мешканцем Києва
фото: Київська міська прокуратура

Підозрюваний не зміг пояснити свої вчинки, ймовірно через те, що перебував під впливом невідомих речовин

Чоловіку, який у середу, 18 вересня, вчинив стрілянину на київській автозаправці, оголосили підозру за чотирма статтями. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Повідомляється, що чоловіка підозрюють в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів.

Відомо, що підозрюваний є мешканцем Києва. Він не зміг пояснити свої вчинки, ймовірно через те, що перебував під впливом невідомих речовин. У нього взяли зразки для перевірки на наявність наркотиків або психотропних речовин в організмі.

Під час обшуків у помешканні підозрюваного правоохоронці вилучили корпус гранати Ф-1 та запал до неї. Окрім того, у нього виявили документи, які свідчать про непридатність до військової служби за станом здоров’я та виключення з військового обліку.

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Під час проведення обшуку у підозрюваного вдома вилучили корпус гранати Ф-1 та запал
фото: Київська міська прокуратура

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві на Кільцевій дорозі біля АЗС сталося вбивство. Момент злочину потрапив на відео камер спостереження. На опублікованому відео видно, як чоловік підходить до свого авто, а в цей момент у нього впритул вистрілює інший чоловік. Предмет з якого стріляли схожий на рушницю. У Нацполіції Києва повідомили, що у Святошинському районі столиці України поліцейські затримали чоловіка за підозрою в убивстві, яке сталося біля однієї із заправок.

За попередньою версією подій, 18 вересня близько 07:00 на одній з АЗС на Кільцевій дорозі Києва між двома чоловіками виник словесний конфлікт. Потім один із них вистрілив в іншого і зник із місця злочину. Від вогнепального поранення потерпілий помер на місці.

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