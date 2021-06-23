Вибух із пожежею під Києвом: постраждали близько 100 людей

Триває робота з оцінки наслідків трагедії, надання допомоги мешканцям і власникам постраждалих квартир

Внаслідок пожежі, що сталася 21 червня п’ятиповерховому будинку в Білогородці, що під Києвом, постраждали близько 100 осіб. Родини звертаються до Білогородської сільської ради з проханням по допомогу. Зокрема, 14 сімей потребують тимчасового житла. Про це повідомив у Facebook Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

«Одній родині надається допомога з забезпечення інсуліном 6-річної дитини та смужками для глюкометру, які згоріли під час пожежі. Під особливим піклуванням жінка на останніх днях вагітності, родині якої за сприяння представників сільської ради надано тимчасове житло – окрема квартира. Водночас працівники Білогородської сільської ради ведуть облік постраждалих осіб та сімей, надходження матеріальної допомоги, виявляють нагальні потреби. Постраждалі забезпечуються тимчасовим житлом (формується графік розміщення), харчуванням, питною водою, предметами особистої гігієни», – розповів Овсієнко.

Центр надання адміністративних послуг оперативно вирішує питання з відновлення документів мешканців вщент згорілого мансардного поверху.

Наразі одна з актуальних потреб мешканців – відвідування квартир, щоби забрати документи, цінності та речі першої необхідності. Жителі частини квартир у супроводі представників ДСНС та поліції вже отримали таку можливість.

На місці постійно знаходяться працівники Білогородської сільської ради, громадський порядок та запобігання мародерству забезпечує Департамент охорони села Святопетрівське.

У середу, 23 червня, відбудеться екстрене засідання виконавчого комітету Білогородської сільської ради, на якому буде вирішено питання надання матеріальної допомоги постраждалим на лікування, поліпшення житлових умов за програмою «Турбота».

Нагадаємо, 21 червня у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці о 13:20 у квартирі на третьому поверсі стався вибух з послідуючим горінням.

Пожежа розповсюдилась на четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає.

На місці події працювали 62 рятувальники. Вони вивели на свіже повітря 40 мешканців будинку.

Внаслідок пожежі двоє осіб потрапили до лікарні. Ще шестеро після огляду лікарями від госпіталізації відмовились.

Окрім цього, на місці пожежі виявили загиблу особу чоловічої статі.

22 червня поліція повідомила, що причиною вибуху у багатоповерхівці в Білогородці, що під Києвом, була спроба приховати вбивство.