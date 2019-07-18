Вбивство жінки на Святошині: поліція затримала підозрюваного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло жінки знайшли на балконі, а поруч лежав поламаний табурет Фото: Нацполіція

У скоєнні тяжкого злочину підозрюється співмешканець жінки

Київські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жительки Святошинського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чергової частини Святошинського управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про смерть 52-річної колеги, яку вона виявила у квартирі на вулиці Чистяківській.

За інформацією начальника Святошинського управління поліції Сергія Чернишева, у помешканні правоохоронці виявили господарку квартири із слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті потерпілої тіло направили на судово-медичну експертизу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У ході першочергових слідчих дій встановлено особу чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Зловмисника затримали на Дарницькому залізничному вокзалі, де він останні кілька днів переховувався.

«Нам стало відомо, що близько місяця тому через соціальні мережі жінка познайомилася з мешканцем Дніпропетровської області, з яким згодом почала разом жити. Днями вони святкували її день народження, тож жінка взяла кілька вихідних. Проте коли вона не вийшла на роботу, а її телефон перестав приймати дзвінки, до неї додому завітали колеги», - розповів начальник управління поліції.

Співмешканця потерпілої затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він зізнався, що між ними відбулася бійка, під час якої жінка начебто кидалася на чоловіка з ножем, тож він зв’язав їй руки, але наміру вбивати не мав.

Його покази ретельно перевіряються та будуть враховані під час вирішення остаточної правової кваліфікації події, яка буде прийнята після отримання висновків експертизи.

Як повідомлялося, 18 липня жінка прийшла до своєї подруги в квартиру. На балконі вона знайшла закривавлене тіло господині житла і викликала медиків. У жінки були зв'язані руки, а поруч лежав поламаний табурет.