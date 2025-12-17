Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей

Близько опівночі невідомі особи вирвали вхідні двері та проникли до приватного будинку

Внаслідок стрілянини на Обухівщині поранено двох людей

На Київщині правоохоронці затримали групу зловмисників, які скоїли збройний напад на приватне домоволодіння у Кагарлицькій громаді. Внаслідок інциденту двоє людей отримали кульові поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За словами правоохоронців, у селі Ліщинка Кагарлицької територіальної громади зловмисники незаконно проникли до приватного будинку та один із них здійснив постріли у бік людей.

Про подію до поліції повідомили медики. Правоохоронці встановили, що близько опівночі, невідомі особи вирвали вхідні двері та проникли до приватного будинку, де перебували 48-річна жінка з 26-річним сином, які в ньому проживали, а також троє їхніх знайомих.

«Один із фігурантів з пристрою для відстрілу гумових куль здійснив серію пострілів, поціливши у 42-річного чоловіка та 60-річну жінку. Після цього зловмисники покинули домоволодіння та зникли в невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що потерпілих з кульовими пораненнями різних частин тіла доставлено до лікарні.

Правоохоронці встановили та затримали підозрюваних в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися двоє мешканців столиці та житель Обухівщини.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали групу зловмисників, які скоїли збройний напад на приватне домоволодіння у Кагарлицькій громаді фото: Національна поліція України

Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили про підозру 39-річному жителю столиці за фактом замаху на вбивство двох і більше людей (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Також фігуранту та двом спільникам віком 36 та 46 років повідомлено про підозру за порушення недоторканості житла із застосуванням насильства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

