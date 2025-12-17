Головна Київ Новини
search button user button menu button

Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей
Близько опівночі невідомі особи вирвали вхідні двері та проникли до приватного будинку
фото: Національна поліція України

Внаслідок стрілянини на Обухівщині поранено двох людей

На Київщині правоохоронці затримали групу зловмисників, які скоїли збройний напад на приватне домоволодіння у Кагарлицькій громаді. Внаслідок інциденту двоє людей отримали кульові поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

За словами правоохоронців, у селі Ліщинка Кагарлицької територіальної громади зловмисники незаконно проникли до приватного будинку та один із них здійснив постріли у бік людей.

Про подію до поліції повідомили медики. Правоохоронці встановили, що близько опівночі, невідомі особи вирвали вхідні двері та проникли до приватного будинку, де перебували 48-річна жінка з 26-річним сином, які в ньому проживали, а також троє їхніх знайомих.

«Один із фігурантів з пристрою для відстрілу гумових куль здійснив серію пострілів, поціливши у 42-річного чоловіка та 60-річну жінку. Після цього зловмисники покинули домоволодіння та зникли в невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що потерпілих з кульовими пораненнями різних частин тіла доставлено до лікарні. 

Правоохоронці встановили та затримали підозрюваних в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися двоє мешканців столиці та житель Обухівщини.

Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей фото 1
фото: Національна поліція України
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей фото 2
фото: Національна поліція України
Правоохоронці затримали групу зловмисників, які скоїли збройний напад на приватне домоволодіння у Кагарлицькій громаді
Правоохоронці затримали групу зловмисників, які скоїли збройний напад на приватне домоволодіння у Кагарлицькій громаді
фото: Національна поліція України

Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили про підозру 39-річному жителю столиці за фактом замаху на вбивство двох і більше людей (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Також фігуранту та двом спільникам віком 36 та 46 років повідомлено про підозру за порушення недоторканості житла із застосуванням насильства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 14 грудня у Луцьку сталася стрілянина. Поліція прибула на місце подій, згодом правопорушника було затримано. Відомо, що стрілянина сталася близько 18 години вечора, тоді поліція отримала повідомлення про інцидент. З’ясувалося, що громадянин, який здійснив три постріли, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

Теги: Київщина стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 20:52
Підозрюваний жив у Вашингтоні з дружиною і п'ятьма дітьми
Поранення нацгвардійців біля Білого дому: зʼявилося фото стрільця
27 листопада, 19:57
Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються
У США сталась стрілянина на дитячому святі: є загиблі
30 листопада, 07:31
У Луцьку затриманому, який влаштував стрілянину, оголосили про підозру
У Луцьку затримано чоловіка, який влаштував стрілянину – деталі інциденту
15 грудня, 14:24
18 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
Київщина: графіки відключення світла 18 листопада 2025 року
17 листопада, 19:58
Обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою
Стрілянини на території школи у Львові: поліція повідомила нові деталі
24 листопада, 11:50
Зміна тарифів стосується виключно сільських населених пунктів громади
Яготинська громада підвищує тарифи на водопостачання: скільки коштуватиме куб
27 листопада, 15:58
Всю сю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян
На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)
6 грудня, 09:21
ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи
Планові відключення світла у Бучанській громаді: графік та адреси
9 грудня, 09:42

Новини

В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей
На Київщині через нічну атаку дронів пошкоджено будинки: подробиці від ОВА
На Київщині через нічну атаку дронів пошкоджено будинки: подробиці від ОВА
У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
В Оболонському районі створено новий сучасний бюветний комплекс: адреса
В Оболонському районі створено новий сучасний бюветний комплекс: адреса
У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua