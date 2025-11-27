Поранення нацгвардійців біля Білого дому: зʼявилося фото стрільця

Підозрюваний жив у Вашингтоні з дружиною і п'ятьма дітьми

Рахманулла Лаканвал отримав право в’їзду в США через співпрацю з американським урядом

29-річний афганець Рахманулла Лаканвал підозрюється у нападі на двох військових Національної гвардії США. Він переїхав до країни після захоплення влади в Афганістані талібами у 2021 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

За даними журналістів, Лаканвал отримав право в’їзду в країну через співпрацю з урядом Сполучених Штатів під час перебування американських військ в Афганістані. Повідомляється, що він працював на ЦРУ.

Лаканвал стріляв у 20-річну Сару Бекстром і 24-річного Ендрю Вулфа із револьвера. Військові дістали важкі поранення і залишаються в критичному стані, їх прооперували.

Підозрюваний також у лікарні, він під наглядом поліції. Наразі Лаканвала обвинувачують у нападі з метою вбивства з використанням зброї.

Поранені військові Національної гвардії США фото: Reuters

Нагадаємо, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії.

До слова, американський президент Дональд Трамп висловився про напад на військовослужбовців Національної гвардії США. За словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, важко поранивши обох, сама отримала серйозні поранення. Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну».