Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Поранення нацгвардійців біля Білого дому: зʼявилося фото стрільця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Поранення нацгвардійців біля Білого дому: зʼявилося фото стрільця
Підозрюваний жив у Вашингтоні з дружиною і п'ятьма дітьми
колаж: glavcom.ua

Рахманулла Лаканвал отримав право в’їзду в США через співпрацю з американським урядом

29-річний афганець Рахманулла Лаканвал підозрюється у нападі на двох військових Національної гвардії США. Він переїхав до країни після захоплення влади в Афганістані талібами у 2021 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

За даними журналістів, Лаканвал отримав право в’їзду в країну через співпрацю з урядом Сполучених Штатів під час перебування американських військ в Афганістані. Повідомляється, що він працював на ЦРУ.

Лаканвал стріляв у 20-річну Сару Бекстром і 24-річного Ендрю Вулфа із револьвера. Військові дістали важкі поранення і залишаються в критичному стані, їх прооперували.

Підозрюваний також у лікарні, він під наглядом поліції. Наразі Лаканвала обвинувачують у нападі з метою вбивства з використанням зброї.

Поранені військові Національної гвардії США
Поранені військові Національної гвардії США
фото: Reuters

Нагадаємо, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії.

До слова, американський президент Дональд Трамп висловився про напад на військовослужбовців Національної гвардії США. За словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, важко поранивши обох, сама отримала серйозні поранення. Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну».

Читайте також:

Теги: США стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на НПЗ у США
У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі
1 листопада, 02:08
Компанія HF Sinclair, якій належить НПЗ, поки не коментувала рівень завантаженості заводу на момент вибуху
Вибухнув найбільший НПЗ у Нью-Мексико: постраждали троє працівників
1 листопада, 13:18
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі
Прем’єр Канади вибачився перед Трампом після скандалу через рекламу
2 листопада, 03:26
Північна Корея готується до можливої зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та американського президента Дональда Трампа
Північна Корея пообіцяла «відповісти відповідно» на нові санкції США
6 листопада, 04:17
План завершення війни в Україні, який підготувала адміністрація Трампа, складається з 28 пунктів
Україна змінила один із ключових пунктів американського плану завершення війни – WSJ
21 листопада, 08:32
«Коаліція охочих» проведе переговори для координації підтримки України: названо дату
«Коаліція охочих» проведе переговори для координації підтримки України: названо дату
23 листопада, 03:12
Віткофф давав поради Росії, як краще подавати пропозиції щодо мирної угоди Трампу
Як стався витік розмов Віткоффа: пояснення The Telegraph
Вчора, 23:25
Президент провів телефонну розмову з лідером Філіппін
Зеленський обговорив із президентом Філіппін кроки до миру та співпрацю
Сьогодні, 13:38
Трамп офіційно запускає місію Genesis
Трамп потужно взявся за ШІ: оголошено нову амбітну програму
25 листопада, 10:24

Соціум

Поранення нацгвардійців біля Білого дому: зʼявилося фото стрільця
Поранення нацгвардійців біля Білого дому: зʼявилося фото стрільця
Жахлива статистика ООН: партнери та родичі вбили 50 тис. жінок
Жахлива статистика ООН: партнери та родичі вбили 50 тис. жінок
Названо найзабрудненіше місто
Названо найзабрудненіше місто
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»
У Китаї поїзд під час випробувань збив людей: загинуло 11 осіб
У Китаї поїзд під час випробувань збив людей: загинуло 11 осіб

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Сьогодні, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua