У США сталась стрілянина на дитячому святі: є загиблі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У США сталась стрілянина на дитячому святі: є загиблі
Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються
Правоохоронці підозрюють, що інцидент був цілеспрямованим

У місті Стоктон, штат Каліфорнія, сталася масова стрілянина під час святкування дня народження в магазині морозива, внаслідок якої загинули четверо людей, ще 14 отримали поранення. Про це повідомляє телеканал Fox KTVU з посиланням на місцеву поліцію та офіс шерифа округу Сан-Хоакін, пише «Главком».

За попередніми даними, стрілянина сталася близько 17:30 під час родинного святкування з дітьми. Правоохоронці підозрюють, що інцидент був цілеспрямованим, а зловмисник, імовірно, мав конкретну мету. 

Віцемер Стоктона Джейсон Лі заявив, що вже зв’язався зі службами громадської безпеки, аби з’ясувати всі обставини трагедії. «Я буду наполягати на відповідях. Стрілянина під час дитячого свята – це жахливо», – написав він у соцмережах.

Постраждалих з різними травмами госпіталізовано до місцевих лікарень. Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються.

Нагадаємо, щонайменше дві людини загинули та ще 12 отримали поранення внаслідок масової стрілянини в нічному районі Монтгомері – столиці штату Алабама.

До слова, у місті Гранд-Бланк, штат Мічиган, озброєний чоловік атакував Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів під час великої служби: він протаранив автомобілем фасад будівлі, відкрив вогонь по парафіянах і підпалив храм.

Теги: поліція стрілянина смерть США

