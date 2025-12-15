Головна Країна Кримінал
У Луцьку затримано чоловіка, який влаштував стрілянину – деталі інциденту

У Луцьку затриманому, який влаштував стрілянину, оголосили про підозру
фото з відкритих джерел

Чоловік, який влаштував стрілянина, перебував у нетверезому стані

Увечері 14 грудня у Луцьку сталася стрілянина. Поліція прибула на місце подій, згодом правопорушника було затримано. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення на Головне управління Національної поліції Волинської області.

Відомо, що стрілянина сталася близько 18 години вечора, тоді поліція отримала повідомлення про інцидент. З’ясувалося, що громадянин, який здійснив три постріли, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок цього ніхто не постраждав, повідомили у поліції. 

На місце подій приїхали правоохоронці та вилучили зброю у чоловіка. «Не задекларований в законному порядку автомат вилучили. Вилучено також набої та гільзи», – повідомили у Головному управління Національної поліції Волинської області.

Підозрюваним виявився 35-річний чоловік. Його затримали в порядку ст.208 КПК України. Чоловіку оголосили підозру за ч.1 ст. 263 КК України. Крім цього поліція вирішує питання щодо оголошення йому підозри за ст. 296 ККУ (хуліганство).

Раніше «Главком» повідомляв про те, що у Бучанському районі на Київщині сталася бійка за участю підлітків. Відео, на якому відбувається бійка між юнаками, було виявлено в одному із телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж. Правоохоронці встановили, що інцидент трапився у місті Ірпінь, біля Алеї памʼяті Героям, які загинули захищаючи країну під час війни.

Нагадаємо, що у Луцьку 66-річний пенсіонер влаштував місце розпусти у власному помешканні. У матеріалах справи, «бізнесмен» облаштував у своїй квартирі в Луцьку місце для надання інтимних послуг. Він самостійно організовував пошук клієнтів, сам забезпечував їм «трансфер» до квартири, де хтиві парочки займалися коханням. У цей час пенсіонер виходив погуляти.

