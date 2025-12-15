У Луцьку затримано чоловіка, який влаштував стрілянину – деталі інциденту

Чоловік, який влаштував стрілянина, перебував у нетверезому стані

Увечері 14 грудня у Луцьку сталася стрілянина. Поліція прибула на місце подій, згодом правопорушника було затримано. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення на Головне управління Національної поліції Волинської області.

Відомо, що стрілянина сталася близько 18 години вечора, тоді поліція отримала повідомлення про інцидент. З’ясувалося, що громадянин, який здійснив три постріли, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок цього ніхто не постраждав, повідомили у поліції.

На місце подій приїхали правоохоронці та вилучили зброю у чоловіка. «Не задекларований в законному порядку автомат вилучили. Вилучено також набої та гільзи», – повідомили у Головному управління Національної поліції Волинської області.

Підозрюваним виявився 35-річний чоловік. Його затримали в порядку ст.208 КПК України. Чоловіку оголосили підозру за ч.1 ст. 263 КК України. Крім цього поліція вирішує питання щодо оголошення йому підозри за ст. 296 ККУ (хуліганство).

