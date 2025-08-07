Вдягли кайданки прямо в метро: в Києві поліція затримала наркокур'єра

Чоловік планував розкласти «закладки» по різних районах Києва

У столичному метро на станції «Теремки» правоохоронці зупинили пасажира для перевірки. Під час огляду у нього виявили 46 згортків з канабісом. Як з’ясувалося, чоловік мав намір розкласти наркотики у вигляді «закладок» у різних районах Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

В столичному метро у чоловіка вилучили наркотиик ГУ Нацполіції в Києві

Затриманим виявився 20-річний житель Кривого Рогу, який приїхав до столиці на заробітки. Працівники управління поліції в метрополітені затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучену речовину відправили на експертизу. Її висновок підтвердив, що рослина являється наркотичною речовиною – канабісом.

Слідчі слідчого відділу повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Нараді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, що в Києві чоловік організував нарколабораторію у власній квартирі. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше поліція Києва затримала двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн. Вони організували наркокрамницю та розповсюджували заборонені речовини, ховаючи їх у бутафорських музичних колонках.