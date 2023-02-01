Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

В Україні вперше обладнано судову залу в укритті (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні вперше обладнано судову залу в укритті (фото)
Як і в звичайній судовій залі, у приміщенні є техніка для відеофіксації та звукозапису засідань
Вінницький апеляційний суд

Тепер засідання відбуватимуться і під час повітряної тривоги

У Вінницькому апеляційному суді обладнали залу для розгляду справ під час повітряної тривоги – її розмістили в укритті установи.  Про це йдеться на сайті Вінницького апеляційного суду.

«Відтепер судові засідання у Вінницькому апеляційному суді відбуватимуться і під час повітряної тривоги. Вперше в Україні залу для розгляду справ обладнали в укритті установи», – йдеться в повідомленні.

Голови установи Сергій Медвецький зазначив, що таким чином вирішили зробити правосуддя ще доступнішим. Минулого року у ВАС відклали майже чотири тисячі судових засідань. Одна з причин – повітряна тривога.

«Як і в звичайній судовій залі, там є техніка для відеофіксації та звукозапису засідань. Можна спілкуватися з учасниками справ за допомогою відеоконференцзв’язку. Приміщення забезпечено альтернативним джерелом живлення й системою вентиляції», – розповів очільник апеляційного суду.

В Україні вперше обладнано судову залу в укритті (фото) фото 1

Площа новоствореної судової зали в укритті – більше 20м². Ремонтні роботи упродовж двох місяців там виконували робітники Вінницького апеляційного суду.

Згідно із законом про судоустрій і статус суддів судові засідання проводяться виключно в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду – залі засідань, яке придатне для розміщення сторін та інших учасників судового процесу і дає змогу реалізовувати надані їм процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки.

До слова, нещодавно влада повідомила, чи має Київщина укриття на випадок ядерного удару.

Теги: Вінниця суд тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співачка з чоловіком та доньками
Полякова показала, як у підвалі свого будинку облаштувала укриття
3 сiчня, 14:36
На Київщині є 425 спеціальних сховищ на випадок ядерної загрози
Чи має Київщина укриття на випадок ядерного удару: дані ОВА
1 листопада, 2022, 14:44
Погоджують запровадження офлайн-режиму навчання в регіонах військові адміністрації
Скільки шкіл в Україні мають укриття: дані Міносвіти
25 серпня, 2022, 14:30

Новини

В Україні вперше обладнано судову залу в укритті (фото)
В Україні вперше обладнано судову залу в укритті (фото)
Окупанти вдарили ракетами по Вінниччині
Окупанти вдарили ракетами по Вінниччині
У Вінниці та Києві синоптики зафіксували температурний рекорд
У Вінниці та Києві синоптики зафіксували температурний рекорд
На Вінниччині після обстрілу ціле місто залишилося без опалення
На Вінниччині після обстрілу ціле місто залишилося без опалення
У Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви
У Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви
У Вінниці чоловік порізав горло священнику Московського патріархату
У Вінниці чоловік порізав горло священнику Московського патріархату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)
29K
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
23K
Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією
15K
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7957
Екскомандир «ПВК Вагнера» вибачився перед українцями

Новини

Біньямін Нетаньяху розповів, чи дасть Україні «Залізний купол»
Сьогодні, 16:22
В Естонії встановили статую Зеленського зроблену з піску (фото)
Сьогодні, 15:45
Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)
Сьогодні, 15:10
Санкції не завада: названо європейський банк, що заробив на росіянах €2 млрд
Сьогодні, 14:26
Енергетична тривога: названо три найскладніших регіони
Сьогодні, 12:35
Споювали та ґвалтували дівчат? В організаторів вечірок проходять обшуки
Сьогодні, 11:30

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту