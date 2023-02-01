В Україні вперше обладнано судову залу в укритті (фото)
Тепер засідання відбуватимуться і під час повітряної тривоги
У Вінницькому апеляційному суді обладнали залу для розгляду справ під час повітряної тривоги – її розмістили в укритті установи. Про це йдеться на сайті Вінницького апеляційного суду.
«Відтепер судові засідання у Вінницькому апеляційному суді відбуватимуться і під час повітряної тривоги. Вперше в Україні залу для розгляду справ обладнали в укритті установи», – йдеться в повідомленні.
Голови установи Сергій Медвецький зазначив, що таким чином вирішили зробити правосуддя ще доступнішим. Минулого року у ВАС відклали майже чотири тисячі судових засідань. Одна з причин – повітряна тривога.
«Як і в звичайній судовій залі, там є техніка для відеофіксації та звукозапису засідань. Можна спілкуватися з учасниками справ за допомогою відеоконференцзв’язку. Приміщення забезпечено альтернативним джерелом живлення й системою вентиляції», – розповів очільник апеляційного суду.
Площа новоствореної судової зали в укритті – більше 20м². Ремонтні роботи упродовж двох місяців там виконували робітники Вінницького апеляційного суду.
Згідно із законом про судоустрій і статус суддів судові засідання проводяться виключно в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду – залі засідань, яке придатне для розміщення сторін та інших учасників судового процесу і дає змогу реалізовувати надані їм процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки.
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