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Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини
Врожай фруктів може бути поганим через те, що сади залишаться не запиленими через відсутність бджіл
фото: dostyp.com.ua

Садівники попереджають: кліматична аномалія вплине на врожайність садів та сезонність фруктів

Українські садівники б’ють на сполох, оскільки через відсутність на квітах бджіл сади можуть залишитись не запиленими і врожай фруктів буде поганим. Про це повідомляє Seeds.

На відсутність бджіл скаржаться садівники Київської, Черкаської, Дніпропетровської областей. За їхніми словами, заквітчані плодові дерева стоять порожніми, над ними не літають бджоли, хоча повідомлення садівників Запорізької та Полтавської областей більш оптимістичні.

Пасічники пояснили ситуацію – за їхніми словами, левова частка бджолиних сімейств ще не оговталися після зими. Комахи ще не встигли розмножитись, адже у них також є свій природний ритм відтворення. Крім того, садівники припускають, що через сильну спеку квіти не виділяють нектар, і через це бджоли не вловлюють його запаху, що також їх дезорієнтує.

Через температурну аномалію період цвітіння садів в Європі, і зокрема в Україні, може значно скоротитись. За словами директора з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерини Звєрєвої, це призведе і до зсуву періоду плодоношення, що сильно вплине як на врожайність садів та сезонність фруктів.

Нагадаємо, чотирнадцять областей розпочали посівну ярих культур. З них – 12,9 тисяч гектарів пшениці, 69,6 тисяч гектарів ячменю, 41,5 тисяча гектарів гороху та 3,7 тисяч гектарів вівса.

Найбільш активні в посівній роботі виявилися аграрії Одеської області, де загалом засіяно 43 тисячі гектарів. Також високі показники зафіксовані у Миколаївській, Тернопільській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

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Теги: урожай квіти фрукти бджоли

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