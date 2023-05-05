Тепло і переважно без опадів: прогноз погоди на 5 травня

Температура в країні коливатиметься від 4° тепла вночі до 24° вдень

У північно-східних областях та в Карпатах сьогодні місцями піде невеликий короткочасний дощ, на решті території – без істотних опадів

У п'ятницю, 5 травня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. У деяких областях місцями піде незначний дощ, однак на більшості територій – без істотних опадів. Температура в країні коливатиметься від 4° тепла вночі до 24° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, у північно-східних областях та в Карпатах 5 травня місцями піде невеликий короткочасний дощ, на решті території – без істотних опадів.

Вітер переважатиме північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура у західних та північних областях вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень прогріється до 11-16°. На решті території вночі буде 7-12°, а вдень – 17-22°. На південному сході країни сягне аж 24°.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також спостерігатиметься мінлива хмарність, істотних опадів не буде.

Вітер переважатиме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9°, а вдень прогріється до 11-16°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 6-8°, а вдень – 14-16°.