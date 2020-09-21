Вибивання зізнання у вбивстві: у Києві поліцейського підозрюють у катуванні



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Вирішується питання щодо обрання підозрюваному працівнику поліції запобіжного заходу

Прокурорами спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Києві, повідомлено про підозру старшому оперуповноваженому одного з райуправлінь Головного управління Нацполіції в місті Києві у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, працівник поліції спільно з двома іншими оперуповноваженими, особи яких встановлюються, застосовував катування до затриманого чоловіка, виявленого поруч із місцем вбивства. Намагаючись отримати зізнання у вчиненні злочину, правоохоронці протягом кількох годин наносили йому удари по різним частинам тіла, одягали на голову протигаз та перекривали доступ повітря. Поліцейські припинили катування лише після отримання зізнання.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному працівнику поліції запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо відсторонення його від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні було розпочато за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, оперативний супровід у ньому здійснюється Управлінням внутрішньої безпеки в Києві ДВБ Національної поліції України.