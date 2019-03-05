Виборча кампанія: у Києві ріжуть і обливають фарбою агітаційні палатки



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Слідчі столичної поліції розпочали кримінальні провадження за фактами пошкоджень агітаційних палаток

Дії правопорушників слідчі кваліфікували як хуліганство

У Києві поліція розслідує факти пошкодження агітаційних наметів, що сталися упродовж останніх діб у двох районах столиці. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Так, у Святошинському районі столиці на проспекті Перемоги невідомий чоловік розмалював фарбою три агітаційні намети та плакати із зображенням кандидата у президенти України, а після вчиненого втік.

Крім цього, на вулиці Гната Юри невідома особа погрожувала підпалити палатку, де громадяни проводили передвиборчу агітацію.

А у Солом’янському районі міста на вулиці Політехнічній невідомий хлопець з ознаками алкогольного сп’яніння порізав бокову частину агітаційної палатки. Ще одне схоже правопорушення сталося на вулиці Борщагівський: невідомий чоловік також розрізав агітаційний намет та втік у невідомому напрямку.

Слідчі столичної поліції за цими фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Загалом, з початку передвиборчої кампанії за порушення виборчого законодавства київська поліція склала 44 адміністративних протоколи та розпочала 26 кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 4 березня, на території держави поліцією зафіксовано ще 38 повідомлень про порушення, пов’язані з виборами.

Нагадаємо, поліція 4 березня відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.