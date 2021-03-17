Вибори ректора Київського університету: стали відомі попередні результати

За попередніми даними на виборах ректора Київського університету перемагає проректор Олександр Рожко

Одіозний Литвин – лише на третьому місці

За попередніми даними на виборах ректора Київського університету найбільше голосів на свою підтримку отримав доктор економічних наук, доцент і проректор вишу Олександр Рожко.

Він зі значним відривом випереджає свого колегу – проректора Володимира Бугрова, а також політика Володимира Литвина. Про це кореспонденту «Обозревателя» стало відомо з університетських кіл.

«Більшість студентів та викладачів свій вибір вже зробили на користь Рожка», – повідомило джерело, водночас відмовившись назвати точні цифри розподілу голосів до завершення голосування.

Станом на 12:00 воно проходило у звичному режимі, без порушень. Виборчі дільниці мають припинити роботу о 15:00.

Як відомо, обов'язки ректора цього навчального закладу з 30 жовтня 2020 року і до призначення нового було покладено на Леоніда Губерського.

Також у виборах ректора брав участь одіозний колишній спікер Верховної Ради та керівник Адміністрації президента за Леоніда Кучми Володимир Литвин.

Як повідомлялось раніше, другий тур попередніх виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% учасників, за Сергія Вижву – 11,65%. Але оскільки для перемоги потрібно було набрати понад 50% голосів, ці вибори були визнані недійсними.

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