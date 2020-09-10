  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибух автоцистерни в Києві: поліція відкрила провадження

    • Розсилка
    Вибух стався під час зварювальний робіт - Вибух автоцистерни в Києві: поліція відкрила провадження
    Вибух стався під час зварювальний робіт

    Провадження відкрито за статтею «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою»

    За фактом вибуху автоцистерни, що стався 9 вересня на території приватного акціонерного товариства «Будіндустрія-3» під час зварювальних робіт, поліція відкрила кримінальне провадження.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    У рамках досудового розслідування встановлюватимуться усі обставини та причини цього кримінального правопорушення. 

    Раніше джерела «Главкома» в екстрених службах столиці повідомили, що вибух стався на території приватного акціонерного товариства «Будіндустрія-3», що на вул. Віскозній, 3 в Києві.

    Поліція повідомила, що в результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.

    Національна поліція України вибух Київ кримінал автомобіль розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ