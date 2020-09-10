Вибух автоцистерни в Києві: поліція відкрила провадження



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Вибух стався під час зварювальний робіт

Провадження відкрито за статтею «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою»

За фактом вибуху автоцистерни, що стався 9 вересня на території приватного акціонерного товариства «Будіндустрія-3» під час зварювальних робіт, поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У рамках досудового розслідування встановлюватимуться усі обставини та причини цього кримінального правопорушення.

Раніше джерела «Главкома» в екстрених службах столиці повідомили, що вибух стався на території приватного акціонерного товариства «Будіндустрія-3», що на вул. Віскозній, 3 в Києві.

Поліція повідомила, що в результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.