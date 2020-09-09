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    Вибух на підприємстві в Києві: подробиці трагедії та фото з місця

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    Стався вибух автоцистерни під час зварювальних робіт - Вибух на підприємстві в Києві: подробиці трагедії та фото з місця
    Стався вибух автоцистерни під час зварювальних робіт

    На місці вибуху загинув 52-річний чоловік

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини вибуху автоцистерни під час проведення зварювальних робіт на території підприємства на вулиці Віскозній у Деснянському районі Києва.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Повідомлення про вибух надійшло до чергової частини столичної поліції о 9:32.

    Попередньо встановлено, що у результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.

    Наразі на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події.

    Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Деснянському управлінні поліції.

    Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.

    Раніше джерела «Главкома» в екстрених службах столиці повідомили, що вибух стався на території приватного акціонерного товариства «Будіндустрія-3», що на вул. Віскозній, 3 в Києві.

    Національна поліція України вибух Київ смерть автомобіль чоловік
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