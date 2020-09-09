Вибух на підприємстві в Києві: подробиці трагедії та фото з місця



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Стався вибух автоцистерни під час зварювальних робіт

На місці вибуху загинув 52-річний чоловік

Столичні правоохоронці встановлюють обставини вибуху автоцистерни під час проведення зварювальних робіт на території підприємства на вулиці Віскозній у Деснянському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Повідомлення про вибух надійшло до чергової частини столичної поліції о 9:32.

Попередньо встановлено, що у результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Деснянському управлінні поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.

Раніше джерела «Главкома» в екстрених службах столиці повідомили, що вибух стався на території приватного акціонерного товариства «Будіндустрія-3», що на вул. Віскозній, 3 в Києві.