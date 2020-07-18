Вибух біля метро «Шулявська»: 22-річний студент перебуває у важкому стані



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У Києві біля метро «Шулявська» стався вибух

Студент отримав множинні оскольчаті травми ніг

Внаслідок вибуху біля станції метро Шулявська у Києві постраждав 22-річний студент, він перебуває у важкому стані.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Постраждав перехожий — 22-річний студент. Він отримав множинні оскольчаті травми ніг», — розповів Кличко.

Постраждалого госпіталізували в міську лікарню № 17.

Нагадаємо, що 17 липня у смітнику біля входу на станцію метро Шулявська у Києві вибухнув невідомий пристрій.

Вибухотехніки обстежили прилеглу територію та не виявили жодних підозрілих або небезпечних предметів.

У поліції Києва повідомили, що на місці події працюють поліцейські, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб.

Правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

Вибухотехніки обстежили прилеглу територію. Жодних підозрілих або небезпечних предметів там не виявили.

До слова, у ніч на п’ятницю у дворі поруч із будинком колишнього народного депутата Борислава Розенблата вибухнула граната, але ніхто не постраждав.