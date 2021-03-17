Вибух у Боярці: зʼявилися нові дані про жертву

На місці події працюють поліцейські, слідчі та вибухотехніки

Внаслідок вибуху загинув 35-літній киянин

Встановлено особу людини, що загинула внаслідок потужного вибуху, що стався учора в приватному секторі міста Боярка. Про це повідомляє Фастівська окружна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

«Слідством встановлено, що у ніч на 16 березня цього року на одній з вулиць м.Боярка стався вибух, внаслідок якого загинув 35-річний мешканець міста Київ», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Фастівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні триває. Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події та особи, причетні до її вчинення.

Як повідомлялося раніше, у результаті вибуху, який стався учора, 16 березня, близько четвертої години ранку на одній з вулиць міста Боярка було пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автівки, вікна та паркани п'яти найближчих будинків. Утворилась глибока вирва.

Згодом поліція повідомила, що «за результатами огляду місця події за участю судово-медичних експертів, від вибуху постраждала принаймні одна людина». Ймовірно, тіло жертви було пошматоване вибухом.