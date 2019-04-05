Вибух у столичній багатоповерхівці: поліція відкрила справу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік знайшов у парку небезпечний предмет і вдома почав його розпилювати Фото: Нацполіція

Чоловіка с численними осколковими пораненнями доставлено до лікарні

Поліція розслідує обставини вибуху невідомого предмета у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва.

Чоловік у парку знайшов металевий предмет, схожий на боєприпас, та намагався його розібрати. У результаті стався вибух: потерпілий отримав поранення різного ступеню тяжкості. Розпочато кримінальне провадження, повідомляє прес-служба поліції Києва.

До поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення з лікарні швидкої медичної допомоги, що до приймального покою доставили чоловіка с численними осколковими пораненнями. Зі слів 43-річного потерпілого, тілесні ушкодження він отримав у власній квартирі на вулиці Декабристів у результаті вибуху невідомого предмету.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що напередодні у парку господар оселі знайшов небезпечний предмет та хотів відокремити від нього частину, що містить кольоровий метал. За допомогою ножівки він почав розбирати боєприпас, який вибухнув.

З місця поліцейські вилучили залишки та фрагменти, які направили для проведення експертизи.

На цей час постраждалий перебуває у медичному закладі, де йому надається необхідна допомога.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.