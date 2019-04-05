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    У квартирі в Києві стався вибух: є постраждалий

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    У квартирі в Києві стався вибух: є постраждалий

    Чоловік розбирав удома невідому капсулу, знайдену в парку

    У четвер, 4 квітня, у Дарницькому районі Києва чоловік отримав множинні травми внаслідок вибуху, що стався в його квартирі. Зі слів постраждалого, він знайшов невідому капсулу у Парку партизанської слави, приніс її додому та розбив, внаслідок чого стався вибух. Про це УНН розповіли джерела у медичному закладі.

    Постраждалий - 42-річний чоловік – отримав множинні рани обличчя, грудної клітини та травму ока, декілька забійних ран долоні та пальців.

    Постраждалого було оперативно доставлено до міської клінічної лікарні.

    Як повідомлялося, 4 квітня піротехнічними підрозділами ДСНС у Києві було виявлено та знищено 11 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

    Нагадаємо також, що в ніч на 4 квітня стався вибух біля магазину «Ашан», де було припарковано близько 10 автомобілів. Чоловіку відірвало кисть руки під час детонації.

    Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автівкиСлідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    За даними журналіста Юрія Бутусова, іноземний диверсант намагався підірвати машину офіцера українських спецслужб.

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