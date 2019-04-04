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    З’явилося відео підриву автівки офіцера українських спецслужб

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    <span lang="UK">Вибух стався на парковці біля магазину &laquo;Ашан&raquo;&nbsp;</span> - З’явилося відео підриву автівки офіцера українських спецслужб
    Вибух стався на парковці біля магазину «Ашан» 
    Фото: Інформатор

    До автомобіля підійшов чоловік і за лічені секунди прогримів вибух

    У соцмережі з’явилося відео вибуху автомобіля, що стався в ніч на четвер, 4 квітня, на на вулиці Академіка Вільямса, 5 в Голосіївському районі Києва.

    На відео видно, як до автомобіля підходить чоловік, нагинається біля нього, і вже за лічені секунди стається вибух.

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    Як повідомлялося, вибух стався біля магазину «Ашан», де було припарковано близько 10 автомобілів. Чоловіку відірвало кисть руки під час детонації.

    Нагадаємо, правоохоронці встановлюють обставини вибуху автівкиСлідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    За даними журналіста Юрія Бутусова, іноземний диверсант намагався підірвати машину офіцера українських спецслужб.

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