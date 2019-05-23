У ресторані під Києвом прогримів вибух (фото)
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Поліція Київщини розслідує факт вибуху
У ніч на четвер, 23 травня, о 2-ій годині невідомі особи до одного з ресторанів міста Обухів кинули невідомий пристрій, після чого стався вибух.
Повідомлення про вибух надійшло до поліції столичної області від охоронника закладу, інформує прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки, криміналістична лабораторія.
Постраждали немає: на той час відвідувачів не було, з персоналу також ніхто не постраждав.
Наразі встановлюються матеріальні збитки, завдані вибухом. Триває перевірка, за результатами якої події буде надана правова кваліфікація.
Поліцейські проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного правопорушення.