У ресторані під Києвом прогримів вибух (фото)



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На момент вибуху в ресторані відвідувачів не було Фото: Нацполіція

Поліція Київщини розслідує факт вибуху

У ніч на четвер, 23 травня, о 2-ій годині невідомі особи до одного з ресторанів міста Обухів кинули невідомий пристрій, після чого стався вибух.

Повідомлення про вибух надійшло до поліції столичної області від охоронника закладу, інформує прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки, криміналістична лабораторія.

Постраждали немає: на той час відвідувачів не було, з персоналу також ніхто не постраждав.

Наразі встановлюються матеріальні збитки, завдані вибухом. Триває перевірка, за результатами якої події буде надана правова кваліфікація.

Поліцейські проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного правопорушення.