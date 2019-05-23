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    Новини

    У ресторані під Києвом прогримів вибух (фото)

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    На момент вибуху в ресторані відвідувачів не було - У ресторані під Києвом прогримів вибух (фото)
    На момент вибуху в ресторані відвідувачів не було
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини розслідує факт вибуху

    У ніч на четвер, 23 травня, о 2-ій годині невідомі особи до одного з ресторанів міста Обухів кинули невідомий пристрій, після чого стався вибух.

    Повідомлення про вибух надійшло до поліції столичної області від охоронника закладу, інформує прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки, криміналістична лабораторія.

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    Постраждали немає: на той час відвідувачів не було, з персоналу також ніхто не постраждав.

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    У ресторані під Києвом прогримів вибух (фото)
    У ресторані під Києвом прогримів вибух (фото)
    У ресторані під Києвом прогримів вибух (фото)

    Наразі встановлюються матеріальні збитки, завдані вибухом. Триває перевірка, за результатами якої події буде надана правова кваліфікація.

    Поліцейські проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного правопорушення.

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