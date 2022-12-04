У київській багатоповерхівці пролунав вибух (фото)

У будинку через повилітали шибки на вікнах

У Києві у неділю, 4 грудня, в багатоповерховому будинку на вулиці Марини Цвєтаєвої пролунав вибух. Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

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Вибух пролунав ввечері у Деснянському районі міста Києва на вулиці Марини Цвєтаєвої. У багатоповерхівці через вибух вилетіли вікна.

За однією з версій, в одній із київських квартир міг вибухнути балон.

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На місці події уже працюють екстрені служби. За попередніми даними, через вибух ніхто не постраждав.

Причини та обставини інциденту встановлюються.