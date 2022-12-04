У київській багатоповерхівці пролунав вибух (фото)
У будинку через повилітали шибки на вікнах
У Києві у неділю, 4 грудня, в багатоповерховому будинку на вулиці Марини Цвєтаєвої пролунав вибух. Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.
Вибух пролунав ввечері у Деснянському районі міста Києва на вулиці Марини Цвєтаєвої. У багатоповерхівці через вибух вилетіли вікна.
За однією з версій, в одній із київських квартир міг вибухнути балон.
На місці події уже працюють екстрені служби. За попередніми даними, через вибух ніхто не постраждав.
Причини та обставини інциденту встановлюються.
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