Вибух в Одесі: стали відомі деталі та кількість постраждалих

Семеро осіб травмувалися

Удень 2 грудня в Одесі пролунав вибух. Як стало відомо за даними поліції Одещини, патрульні зупинили автомобіль на вулиці Прохорівській. Під час перевірки в багажнику виявили вибухівку. На місце викликали слідчих, після прибуття яких і стався вибух.

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Поранення отримали двоє цивільних та п'ятеро поліцейських, із них двоє – у важкому стані. Усіх їх госпіталізували.

Зараз на місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Встановлюються обставини події.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух прогримів у центрі Одеси, на розі вулиць М'ясоїдівської та Прохоровської.

Тим часом міський голова Дніпра Борис Філатов спростував інформацію про вибух у місті сьогодні, 2 грудня, під час оголошеної повітряної тривоги. Філатов поспішив заспокоїти містян, що вибухи не пов’язані з російськими атаками.