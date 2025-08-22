Головна Київ Фото
До Дня Незалежності столицю прикрасили тематичні квіткові композиції (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
До Дня Незалежності столицю прикрасили тематичні квіткові композиції (фото)
Квітник «Схід українського сонця» у Оболонському районі столиці
фото: КМДА

Для оформлення квітників комунальники висадили майже 128 тисяч квітів

До 34-го Дня Незалежності України працівники комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень створили тематичні квіткові композиції в усіх районах столиці. Кожен квітник має символічну ідею, що відображає ключові події, символи та цінності українців під час війни. Про це повідомив виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров, інформує «Главком».

Квітник «Васильківська майоліка»
Квітник «Васильківська майоліка»
фото: КМДА

«Цьогоріч наші озеленювачі створили квіткові композиції, які не лише прикрашають місто, а й зберігають у собі символи й образи, що назавжди лишаться в нашій історії. Серед них – квітник у формі поштової марки з літаком «Мрія», емблема Збройних Сил України, а також традиційні орнаменти й форми, знайомі кожному українцю. Це наш спосіб подякувати всім, хто боронить і підтримує Україну, та нагадати про цінності, які нас об’єднують», – зазначив Сергій Сабуров.

До Дня Незалежності у столиці створили тематичні квіткові композиції
До Дня Незалежності у столиці створили тематичні квіткові композиції
фото: КМДА

Повідомляється, що, для створення тематичних квітників використали різноманітні декоративні рослини. Серед них – агератум, бегонія, колеус, цинерарія, альтернантера, чорнобривці, ірезіне, вівсяниця та інші види.

Загальна площа квітників становить понад 1250 м², а для їх оформлення висадили майже 128 тисяч квітів.

Квітник «Зміїний острів. Маяки України»
Квітник «Зміїний острів. Маяки України»
фото% КМДА

У КО «Київзеленбуд» наголошують, що квіти вирощені власними силами працівників районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.

Квіткові композиції облаштовані в кожному районі за адресами:

  • Голосіївський район (Голосіївська площа) – «Зміїний острів. Маяки України»;
  • Дарницький район (просп. Миколи Бажана) – «Васильківська майоліка»;
  • Деснянський район (парк із водними обʼєктами вздовж проспекту Романа Шухевича) – «У єдності і пам’яті – наша сила і перемога»;
  • Дніпровський район (транспортна розв’язка біля ст. м. «Лівобережна») – «Усе велике на землі бере початок з колоска»;
  • Оболонський район (просп. Оболонський) – «Схід українського сонця»; 
  • Печерський район (транспортна розв’язка біля мосту Патона) – квітник у формі поштової марки з літаком «Мрія»;
  • Подільський район (схили вздовж вул. Олени Теліги) – «Офіційна емблема Збройних Сил України»;
  • Солом’янський район (парк «Відрадний») – «Волонтери»; 
  • Святошинський район (парк «Гамбурзький») – «Український піксель – це розлючена вишиванка»;
  • Шевченківський район (парк на схилах Подільського узвозу) – «Вітряки України».
До Дня Незалежності у столиці створили тематичні квіткові композиції
До Дня Незалежності у столиці створили тематичні квіткові композиції
фото: КМДА
Квітник у формі поштової марки з літаком «Мрія»
Квітник у формі поштової марки з літаком «Мрія»
фото: КМДА
Композиція «Український піксель – це розлючена вишиванка»
Композиція «Український піксель – це розлючена вишиванка»
фото: КМДА
Квітник у формі поштової марки з літаком «Мрія»
Квітник у формі поштової марки з літаком «Мрія»
фото: КМДА
Композиція «Вітряки України»
Композиція «Вітряки України»
фото% КМДА
Для створення тематичних квітників використали різноманітні декоративні рослини
Для створення тематичних квітників використали різноманітні декоративні рослини
фото: КМДА
Квіткова композиція «Офіційна емблема Збройних Сил України»
Квіткова композиція «Офіційна емблема Збройних Сил України»
фото: КМДА
Загальна площа квітників становить понад 1250 кв. м
Загальна площа квітників становить понад 1250 кв. м
фото: КМДА
Для оформлення квітників комунальники висадили майже 128 тисяч квітів
Для оформлення квітників комунальники висадили майже 128 тисяч квітів
фото: КМДА
Усі квіти вирощені власними силами працівників районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень
Усі квіти вирощені власними силами працівників районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень
фото: КМДА

Нагадаємо, на озері Тельбін у Дніпровському районі Києва розквітли німфеї, або водяні лілії, що тішать око місцевих мешканців. Розкішна квіткова локація стала можливою завдяки зусиллям киян, які кілька років тому висадили ці рослини. Німфеї добре прижилися, утворивши цілий квітучий острів.

У серпні Київ потонув в гортензіях: «Київзеленбуд» повідомив, що цього року пишні кущі прикрасили парки та сквери в усіх районах столиці. Ці квіти не лише створюють мальовничі локації для фото, але й допомагають покращувати мікроекологію міста, очищаючи повітря та приваблюючи запилювачів. 

