До Дня Незалежності столицю прикрасили тематичні квіткові композиції (фото)
Для оформлення квітників комунальники висадили майже 128 тисяч квітів
До 34-го Дня Незалежності України працівники комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень створили тематичні квіткові композиції в усіх районах столиці. Кожен квітник має символічну ідею, що відображає ключові події, символи та цінності українців під час війни. Про це повідомив виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров, інформує «Главком».
«Цьогоріч наші озеленювачі створили квіткові композиції, які не лише прикрашають місто, а й зберігають у собі символи й образи, що назавжди лишаться в нашій історії. Серед них – квітник у формі поштової марки з літаком «Мрія», емблема Збройних Сил України, а також традиційні орнаменти й форми, знайомі кожному українцю. Це наш спосіб подякувати всім, хто боронить і підтримує Україну, та нагадати про цінності, які нас об’єднують», – зазначив Сергій Сабуров.
Повідомляється, що, для створення тематичних квітників використали різноманітні декоративні рослини. Серед них – агератум, бегонія, колеус, цинерарія, альтернантера, чорнобривці, ірезіне, вівсяниця та інші види.
Загальна площа квітників становить понад 1250 м², а для їх оформлення висадили майже 128 тисяч квітів.
У КО «Київзеленбуд» наголошують, що квіти вирощені власними силами працівників районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.
Квіткові композиції облаштовані в кожному районі за адресами:
- Голосіївський район (Голосіївська площа) – «Зміїний острів. Маяки України»;
- Дарницький район (просп. Миколи Бажана) – «Васильківська майоліка»;
- Деснянський район (парк із водними обʼєктами вздовж проспекту Романа Шухевича) – «У єдності і пам’яті – наша сила і перемога»;
- Дніпровський район (транспортна розв’язка біля ст. м. «Лівобережна») – «Усе велике на землі бере початок з колоска»;
- Оболонський район (просп. Оболонський) – «Схід українського сонця»;
- Печерський район (транспортна розв’язка біля мосту Патона) – квітник у формі поштової марки з літаком «Мрія»;
- Подільський район (схили вздовж вул. Олени Теліги) – «Офіційна емблема Збройних Сил України»;
- Солом’янський район (парк «Відрадний») – «Волонтери»;
- Святошинський район (парк «Гамбурзький») – «Український піксель – це розлючена вишиванка»;
- Шевченківський район (парк на схилах Подільського узвозу) – «Вітряки України».
Нагадаємо, на озері Тельбін у Дніпровському районі Києва розквітли німфеї, або водяні лілії, що тішать око місцевих мешканців. Розкішна квіткова локація стала можливою завдяки зусиллям киян, які кілька років тому висадили ці рослини. Німфеї добре прижилися, утворивши цілий квітучий острів.
У серпні Київ потонув в гортензіях: «Київзеленбуд» повідомив, що цього року пишні кущі прикрасили парки та сквери в усіх районах столиці. Ці квіти не лише створюють мальовничі локації для фото, але й допомагають покращувати мікроекологію міста, очищаючи повітря та приваблюючи запилювачів.
