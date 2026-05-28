Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 22:39 оголосили повітряну тривогу. О 23:49 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Нагадаємо, масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті.

Зокрема, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

До слова, на Лук'янівці відновили роботу ресторану швидкого обслуговування McDonald’s, який було пошкоджено унаслідок російської атаки у ніч на 24 травня.