У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси

Штаби вже працюють у Дніпровському та Дарницькому районах міста

Постраждалі кияни можуть звертатися до штабів для отримання необхідної підтримки, консультацій та допомоги

У столиці розпочали роботу спеціальні штаби допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок масованої ворожої атаки в ніч на 14 травня, на даний момент визначено локації у двох районах міста. Про це повідомили у КМДА, інформує «Главком»

Дарницький район:

вулиця Братства тарасівців, 9 (штаб розташовано безпосередньо за будинком на зеленій зоні);

вулиця Бориспільська, 26-В.

Дніпровський район:

вулиця Алматинська, 39-Б (на базі закладу дошкільної освіти №62 «Зернятко»);

вулиця Будівельників, 10 (на базі Гімназії №188).

Мешканці Києва також можуть отримати консультації за номерами гарячих ліній:

Дарницький район: 098-478-11-90;

Оболонський район: 066-356-35-20, (044) 334-61-02.

Поліція оточила місце, де тривають пошуково-рятувальні роботи фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Постраждалі кияни можуть звертатися за цими адресами для отримання необхідної підтримки, консультацій та допомоги.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.