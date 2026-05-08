Смиренно чекало смерті на згарищі: щемлива історія порятунку лосеняти у Чорнобильській зоні

Беззахисне лосеня могло загинути, ще навіть не навчившись упевнено триматися на ногах

Під час ліквідації масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження столичні рятувальники врятували червонокнижне лосеня. Тварина опинилася в пастці на випаленій землі та не могла самостійно вибратися з епіцентру стихії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Вогнеборці помітили малюка, який відбився від матері та смиренно лежав на згарищі серед диму. За словами рятувальників, тварина була наляканою і майже не чинила опору. Надзвичайники провели «спецоперацію» з евакуації: лосеня винесли у безпечне місце та напоїли водою.

Тварина не могла самостійно вибратися з епіцентру стихії фото: ДСНС Києва

«Беззахисний малюк міг непомітно піти з життя, ще навіть не навчившись упевнено ходити. Він просто мовчки приймав факт неминучої загибелі, поки поряд не опинилися наші хлопці», – розповіли у ДСНС.

Напоївши знесилену тварину, рятувальники винесли її у безпечне місце фото: ДСНС України/Facebook

Наразі для врятованого лосеняти шукають безпечну домівку. Рятувальники вже проконсультувалися із зоологами та ветеринарами й готують передачу тварини спеціалістам для подальшої реабілітації.

Лосеня напоїли водою, огорнули… pic.twitter.com/vYFsehQR1I — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 8, 2026

Тепер для врятованого лосеняти шукають безпечну домівку фото: ДСНС України/Telegram

Нагадаємо, боротьба з вогнем у Чорнобильському лісі триває. Через штормовий вітер пожежа поширилася на площу понад 1100 га. Рятувальники працюють у посиленому режимі, попри мінну небезпеку на окремих ділянках Зони відчуження. Станом на ранок 8 травня радіаційна ситуація в Україні, зокрема на півночі Київщини, залишається стабільною. Попри масштабне займання у Зоні відчуження, показники гамма-випромінювання не перевищують норми.