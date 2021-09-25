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    У Росії п’ять днів поспіль реєструють понад 800 смертей на добу через коронавірус

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    Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 354 тисяч 995 випадків коронавірусної інфекції - У Росії п’ять днів поспіль реєструють понад 800 смертей на добу через коронавірус

    Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 354 тисяч 995 випадків коронавірусної інфекції

    Фото Радіо Свобода

    Найбільша летальність зафіксована в Москві

    Кількість смертей через коронавірус в Росії зросла за добу на 822 випадки проти 828 днем раніше, до 203 095 випадків. Про це повідомляє федеральний оперативний штаб по боротьбі з інфекцією.

    Кількість смертей перевищує позначку у 800 випадків вже п’ятий день поспіль, в останній раз такий показник фіксувався в середині серпня.

    В РФ вперше з 14 серпня виявили 22041 випадок Covid-19 за останню добу.

    Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 354 тисяч 995 випадків коронавірусної інфекції.

    Різке зростання захворюваності відзначається також і в столиці Російської Федерації – 3 445 нових випадків, це максимальне значення з кінця липня. Напередодні в середу повідомлялося про 1 991 хворого.

    Найбільша летальність зафіксована в Москві – 54, в Санкт-Петербурзі – 53 (напередодні повідомлялося про 43 померлих), в Свердловській області – 36.

    За повідомленням російських ЗМІ, майже 47,5 млн осіб в Росії отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, 41 млн з них завершили вакцинацію.

    Нагадаємо, станом не ранок 25 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Також за минулу добу госпіталізовано – 2035 осіб. летальних випадків – 133, одужало – 2821 особа.

    Як повідомлялося, чотири області України через перевищений рівень госпіталізацій із Covid-19 відповідають «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.

    Теги: Росія ЗМІ хвороби коронавірус
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    У Росії п’ять днів поспіль реєструють понад 800 смертей на добу через коронавірус