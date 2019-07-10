Від любові до ненависті: на Київщині чоловік поранив свою колишню співмешканку і застрелився



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік застрелився у дворі із рушниці Фото: Нацполіція

Трагедія сталася в Іванківському районі

У селі Кропивня Іванківського району сталася трагедія: колишній співмешканець тяжко поранив жінку, а сам після цього застрелився. Слідчі Іванківского відділу поліції з'ясовують усі деталі того, що сталося, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Попередньо встановлено, що жінка та чоловік проживали разом один рік, але місяць тому розійшлися. Офіційно у шлюбі не перебували. У цивільної дружини четверо дітей, щоправда від іншого чоловіка.

Колишнє подружжя працювало на одному із місцевих підприємств. Саме там і стався конфлікт. Перебуваючи у кімнаті-перевдягальні, вони посварилися. В результаті словесної перепалки чоловік взяв викрутку і наніс жінці чотири удари у різні частини тіла. Одне з поранень – проникаюче в легені.

Жінка, яка опинилася поряд, намагалася свою колегу захистити. Утім зрозуміла, що не впорається, вибігла з перевдягальні та голосно почала кликати на допомогу.

Тим часом чоловік пішов додому. З помешкання взяв гладкоствольну рушницю (не зареєстровану), вийшов у двір і застрелився.

Наразі потерпіла перебуває в Іванківській районній лікарні із проникаючим пораненням грудної клітини.

За нанесення їй умисних тяжких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження за ст. 121 Кримінального Кодексу України.

За фактом самогубства чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України.

Наразі з’ясовуються інші обставини події.

Триває слідство.