Коли Київ перестане потерпати від вуличних гонщиків? Коментар глави КМВА

У червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась

Ткаченко: Останнім часом патрульні вже виписали столичним гонщикам десятки постанов

Столична влада веде діалог із поліцією, щоб посилити контроль за дотриманням Правил дорожнього руху у Києві. Однак поки жодного рецепту, як приборкати вуличних гонщиків, що створюють ревисько на дорогах столиці, Київська міська військова адміністрація (КМВА) не озвучує. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Форсаж» по-київськи. Вуличні гонки у столиці: чому поліція кліпає очима, а влада розводить руками?».

Глава КМВА Тимур Ткаченко в коментарі «Главкому» запевнив: останнім часом патрульні вже виписали столичним гонщикам десятки постанов.

«Поліція зараз зупиняє порушників за небезпечне маневрування (створення аварійних ситуацій), порушення швидкісного режиму. Адже «дрифтери» в тому сенсі, про який ми говоримо, якраз, окрім гучного вихлопу, скоюють інші порушення ПДР, це взаємоповʼязані речі. Таким чином, правоохоронці впливають на ситуацію в межах законних норм», – наголосив посадовець.

За словами Ткаченка, йдеться не лише про ситуацію конкретно в Києві, а про «загальнонаціональну чутливу тему». «І тому є бачення, що загальнонаціональне рішення зможе бути більш дієвим», – зауважив Ткаченко.

Нагадаємо, у червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась.

До слова, влітку 2023 року у Верховній Раді обранці зареєстрували законопроєкт № 9564, який передбачає адміністративне покарання для водіїв надміру гучних автомобілів і мотоциклів, переважно через відсутність глушника. Штрафи чималі: 17 тис. грн – за перше порушення, 34 тис. грн – повторне протягом року. У разі повторного порушення також можливе позбавлення права керування строком від трьох до шести місяців.

Услід за цим з’явився і законопроєкт №9642, присвячений дрифту. За навмисний занос авто на дорогах передбачено штраф у 8,5 тис. грн. Повторне порушення призведе до штрафу в розмірі 17 тис. грн, а також позбавлення водійських прав на пів року. Однак обидва законопроєкти досі на розгляді.