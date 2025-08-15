Головна Київ Новини
search button user button menu button

Коли Київ перестане потерпати від вуличних гонщиків? Коментар глави КМВА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Коли Київ перестане потерпати від вуличних гонщиків? Коментар глави КМВА
У червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась
фото: Головне управління Національної поліції у Києві

Ткаченко: Останнім часом патрульні вже виписали столичним гонщикам десятки постанов

Столична влада веде діалог із поліцією, щоб посилити контроль за дотриманням Правил дорожнього руху у Києві. Однак поки жодного рецепту, як приборкати вуличних гонщиків, що створюють ревисько на дорогах столиці, Київська міська військова адміністрація (КМВА) не озвучує. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Форсаж» по-київськи. Вуличні гонки у столиці: чому поліція кліпає очима, а влада розводить руками?».

Глава КМВА Тимур Ткаченко в коментарі «Главкому» запевнив: останнім часом патрульні вже виписали столичним гонщикам десятки постанов.

«Поліція зараз зупиняє порушників за небезпечне маневрування (створення аварійних ситуацій), порушення швидкісного режиму. Адже «дрифтери» в тому сенсі, про який ми говоримо, якраз, окрім гучного вихлопу, скоюють інші порушення ПДР, це взаємоповʼязані речі. Таким чином, правоохоронці впливають на ситуацію в межах законних норм», – наголосив посадовець.

За словами Ткаченка, йдеться не лише про ситуацію конкретно в Києві, а про «загальнонаціональну чутливу тему». «І тому є бачення, що загальнонаціональне рішення зможе бути більш дієвим», – зауважив Ткаченко.

Нагадаємо, у червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась.

До слова, влітку 2023 року у Верховній Раді обранці зареєстрували законопроєкт № 9564, який передбачає адміністративне покарання для водіїв надміру гучних автомобілів і мотоциклів, переважно через відсутність глушника. Штрафи чималі: 17 тис. грн – за перше порушення, 34 тис. грн – повторне протягом року. У разі повторного порушення також можливе позбавлення права керування строком від трьох до шести місяців.

Услід за цим з’явився і законопроєкт №9642, присвячений дрифту. За навмисний занос авто на дорогах передбачено штраф у 8,5 тис. грн. Повторне порушення призведе до штрафу в розмірі 17 тис. грн, а також позбавлення водійських прав на пів року. Однак обидва законопроєкти досі на розгляді.

Читайте також:

Теги: дороги мотоцикл Тимур Ткаченко дорожній рух ПДР водій штраф автомобіль влада Київрада поліція мотогонки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Електромобілі захоплюють ринок в Україні
Українці масово купують вживані авто: список лідерів
17 липня, 14:17
У Києві пролунали вибухи
Росія атакувала Київ безпілотниками, є загиблий (оновлено)
21 липня, 03:37
Одна з пасажирок, яка перебувала в авто поліцейської, загинула на місці
На Буковині сталася смертельна ДТП за участі поліцейської
28 липня, 12:06
Підорюваного засняли камери відеоспостереження
У Нью-Йорку чоловік стріляв по людях, а потім скоїв самогубство
29 липня, 05:15
Нардеп Григорій Мамка – один із авторів скандальних поправок до законопроєкту №12414 про обмеження повноважень НАБУ та САП
Один із авторів скандального закону про НАБУ купив собі авто
25 липня, 16:08
Нова катастрофа чатує на туристів на пляжах південної Іспанії
Екологічна катастрофа в Іспанії: тонни водоростей заполонили пляжі країни
28 липня, 17:51
Togg T10X візьме участь у Мюнхенському автоярмарку
Туреччина запускає у продаж у ЄС свій електричний позашляховик
31 липня, 18:16
Повідомлення про знахідку, схожу на боєприпас, надійшло до поліції від перехожих вранці 4 серпня
На дитячому майданчику у Києві перехожі помітили схожий на міну предмет (фото)
4 серпня, 14:34
Неправомірну вигоду представники місцевої влади отримували у декілька траншів
Прикарпаття: на хабарі затримано депутата та голову ОТГ
7 серпня, 09:09

Новини

Коли Київ перестане потерпати від вуличних гонщиків? Коментар глави КМВА
Коли Київ перестане потерпати від вуличних гонщиків? Коментар глави КМВА
Заступниця Кличка купила нову квартиру: названа сума угоди
Заступниця Кличка купила нову квартиру: названа сума угоди
У Чорнобильській зоні орнітологи помітили рідкісного птаха змієїда (фото)
У Чорнобильській зоні орнітологи помітили рідкісного птаха змієїда (фото)
В українському полоні перебувають представники 32 країн
В українському полоні перебувають представники 32 країн
Місцеві мешканці відновили унікальне мозаїчне панно на зупинці в селі Шупики
Місцеві мешканці відновили унікальне мозаїчне панно на зупинці в селі Шупики
У Києві подружжя за 5,6 млн грн обіцяло «допомогти» уникнути покарання наркоконтрабандисту
У Києві подружжя за 5,6 млн грн обіцяло «допомогти» уникнути покарання наркоконтрабандисту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
8129
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
5496
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
2751
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
2524
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua